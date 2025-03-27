高雄排毒一條街被抄！深Ｖ超兇狂吸客　警掀拉簾老司機秒軟

記者許宥孺／高雄報導

高雄九如路多為SPA館、按摩業，被戲稱為「排毒一條街」，轄區警方為掃蕩色情，日前持搜索票前往一處養生館，當場查獲2名小姐正在從事性交易，現場查獲營收報表、現金等證物，將負責人、小姐、男客均依法送辦。

▲高雄「排毒一條街」又被抄。（圖／記者許宥孺翻攝）



三民一分局會同移民署南區事務大隊高雄市專勤隊，25日晚間9點多，持搜索票前往九如二路一家養生館查緝。據了解，這家養生館在網路社群常常發布小姐的深V、薄紗照片攬客，並主打全身精油按摩90分鐘1600元，還附上LINE ID邀老司機預約起來。

▲店家在網路發布小姐清涼照，吸引老司機上門。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方到場時，發現店家門口貼著毛玻璃窗貼，穿著清涼的小姐在店內走來走去，讓不少經過的老司機產生遐想，員警準備衝進店內查緝時，小姐嚇壞，一度想阻止警方進入。

上樓後，發現SPA館環境設備非常陽春，每個空間僅以拉簾作為隔間。小姐聽到警察上門臨檢，已迅速地穿好衣服，男客則嚇傻，有人光著膀子、有人下身沒穿，當場逮獲38歲陳姓男客、32歲李姓男客正分別和40歲吳女、46歲陳女從事性交易。

▲▼警方當場查獲2組客人正從事性交易。（圖／記者許宥孺翻攝）



警方調查，女服務生以90分鐘2100元價碼從事半套性交易，在場的男客都是下班後想要放鬆，沒想到還沒紓壓到，拉簾就突然被掀開，被當場逮個正著。

警方於店內查扣手機、營收日報表、性交易所得新臺幣3400元等相關證物，全案將廖姓男負責人依妨害風化罪嫌移請高雄地檢署偵辦。除吳女、陳女外，警方也查獲48歲阮女、35歲阮女也曾從事性交易，與2名男客均依違反社會秩序維護法，移請高雄地院簡易庭裁處。

▲▼SPA館僅以拉簾隔間，警方衝上門臨檢，老司機嚇壞秒軟。（圖／記者許宥孺翻攝）



