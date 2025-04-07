快訊／麥當勞少女遭性侵「主管不起訴」　家屬震驚又哀痛將再議

▲北市17歲少女在麥當勞打工疑遭李姓主管性侵後輕生，檢今予以不起訴處分，少女母親透過律師表示將提再議。（資料圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

北市麥當勞1名17歲女員工小羽（化名）疑遭李姓主管性侵輕生，震撼社會。士林地檢署經數月縝密調查，今（7日）依罪嫌不足予以不起訴。對此，少女母親透過律師團發出聲明，痛批結果令人震驚與哀痛，強調即便證據不易還原，仍會依法聲請再議，絕不放棄追真相、討公道。

家屬透過律師表示，過去已盡力協助調查，提供所有可行線索，但由於被害人手機在案發前曾落水損壞，部分關鍵資料無法完整重建，對不起訴結果深感無力。律師團強調，待收到正式處分書後，將儘速研擬再議理由，於法定期間內啟動司法救濟程序。

更令人痛心的是，台北市勞動局性別平等工作會日前也針對此案作出評議，認定麥當勞違反《性別平等工作法》第13條第2項，未妥善處理內部性平申訴、也未提供即時有效的救濟措施。家屬也直言，即便孩子已不在人世，但絕不能讓類似悲劇再度重演，職場性暴力問題應獲社會更高度重視。

聲明最後，律師團與關懷此案的「暖暖協會」共同呼籲，社會各界應保留空間與時間給仍在承受巨大哀慟的家屬，並鼓勵知情者勇敢出面提供事證，協助釐清案情真相。

本案律師團由簡大為、廖瑞銓、王姿茜與蔣子嫣律師代表家屬發聲，強調真相尚未水落石出，正義不能草率終止。

聲明原文如下：

一、家屬對於此不起訴處分表達震驚與哀痛，先前已盡力協助提供證據，唯當時被害人手機因落水損壞而難以還原。家屬將於收到不起訴處分書後，與本律師團隊研擬意見，於法定期間內依程序聲請再議，尋求救濟。

二、日前（4月2日）家屬收到台北市勞動局性別平等工作會評議審定結果，認為麥當勞違反性別平等工作法第13條第2項規定，未妥適處理相關內部申訴且未提供及時有效救濟管道。本案被害人雖已不幸往生，然相關職場性暴力問題以及友善性別工作環境之建立，仍須各界重視。

三、本案受到社會各界廣泛關注，相關資訊於社群、媒體中大量流通，家屬在痛苦情緒中仍然堅持為被害人爭取真相與公道，為此敬請各界保留空間及時間給家屬，如有相關事證願提供，請聯繫本案新聞聯絡人。

四、以上內容經本律師團與暖暖協會向被害人家屬確認後，代聲明如上。

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