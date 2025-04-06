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紐西蘭女足來台「白跑一趟」！場地不安全賽事取消　他轟：國恥

▲2025中華女足國際女子足球邀請賽，紐西蘭女足因場地問題拒賽。（圖／翻攝自IG／nzfootballferns）

▲2025中華女足國際女子足球邀請賽，紐西蘭女足因場地問題拒賽。（圖／翻攝自IG／nzfootballferns）

記者閔文昱／綜合報導

原訂於4月8日晚間在高雄楠梓足球場舉行的「2025中華女足國際女子足球邀請賽」，由中華女足迎戰來訪的紐西蘭國家女子足球隊，卻因場地安全問題，紐西蘭女足拒絕出賽，導致比賽最終取消。對此，前中華足協副秘書長、現任立委陳培瑜辦公室副主任焦佳弘痛批這是「國恥」。

據了解，這場比賽原是中華女足睽違五年的主場國際賽，雙方原定於4月5日進行的閉門訓練賽，然而紐西蘭女足在抵達台灣後，對場地進行了多次實地勘查，並向台灣足協提出了重新鋪設草皮的建議。雖然場地方隨即在清明連假期間加派人手進行草皮補強，但經紐西蘭女足評估後，認為場地仍未達到安全標準，因此決定取消比賽。

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對於比賽取消，台灣足協表示遺憾，並向所有期待觀賽的球迷致歉。足協指出，國內僅台北田徑場與高雄國家體育場符合國際賽事標準，但這兩地去年因既有活動安排，無法提供本次比賽使用，目前已啟動全額退票作業，並將加強場地管理與賽事規劃，避免類似事件重演。

消息曝光後，焦佳弘在臉書痛批這是「國恥」，認為足協應對不力，讓台灣在國際上蒙羞，紐西蘭的社群網站沒有把要負上最大責任的中華足協寫出來，「已經是最後的仁慈了」。另外也有不少台灣球迷在紐西蘭女足的社群媒體下留言道歉，表示「對紐西蘭團隊說聲抱歉...真丟臉」、「謝謝你們來台灣，很抱歉我們沒有好的足球場」、「身為台灣人，我們必須聲說對不起，希望下次還能安排新的比賽」。

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