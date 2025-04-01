快訊／小微還在台灣！　八炯、閩南狼今早衝她家

記者陳以昇、黃翊婷／台北報導

陸配恩綺、小微因拍影片鼓吹武統言論，遭移民署廢除依親居留許可，恩綺昨日（3月31日）已經離開，小微卻還沒有動靜。網紅八炯、閩南狼今日一早再度前往小微家蹲守，直言要看看移民署是否真的能硬起來，還要親口唱一首歌給小微聽，讓小微感受到台灣人的「熱情」。

▲八炯、閩南狼今日一早再度前往小微家。（圖／記者陳以昇攝）

陸配亞亞、小微、恩綺因拍影片鼓吹武統、侵略言論，遭到移民署廢除依親居留許可，日前亞亞已經離境，恩綺也在3月31日抵達松山機場辦理手續離開，只剩下小微仍留在台灣。

移民署昨晚發布公告，表示若網名「小微」的趙女未依期限內出境，將依違反「兩岸人民關係條例」18條規定，依法於4月1日白天執行強制出境作業。移民署強調，針對任何違反我國法律規定之行為，一定會依法究辦，絕不寬貸，以維護國家安全及社會安定。

網紅八炯、閩南狼今日一早再度前往小微家蹲守，直言因為不知道移民署到底幾點開始執行，所以前來守株待兔，就想看看移民署是否真的能夠硬起來。閩南狼直言，見到小微之後要唱一首歌，希望能親口唱給對方聽，這樣子才可以讓她感受台灣人的「熱情」。

一旁的八炯表示，他還準備了兩蔣小卡，希望小微可以當一個堂堂正正的中國人。至於小微是否真的與國台辦關係不錯，八炯、閩南狼認為，這部分還是等內政部長自己發話比較好，這3名陸配都是不同玩法，3套玩法送出去就有3種輿論操作，「中共打的輿論戰『很棒』。」