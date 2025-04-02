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新竹慾火重燃　「換妻網站」藏身美國！積分制曝淫亂內幕

近期網上出現多篇新竹換妻貼文，警方呼籲民眾切勿因一時好奇而嘗試換妻行為。（示意圖，Pexels）

圖文／鏡週刊

新冠疫情期間一度沉寂的「換妻俱樂部」近日在新竹地區死灰復燃，參與者在私密網上傳裸照和影片以獲取積分，並以露骨的「身體密碼」（如地點、三圍）徵求性伴侶，配對成功後前往汽車旅館開雜交派對。警方提醒，即使此類換妻行為未涉及金錢交易，仍可能觸法。

根據《聯合新聞網》報導，這個換妻俱樂部論壇擁有數十萬名會員，是國內知名的裸拍、自拍、換妻社群交流平台。該論壇聲稱網站架設在美國，受到美國法律管轄，並要求會員遵循美國法規。此外，該論壇還強調，除了美國政府以外，不會接受其他單位調閱會員資料，並保證不會洩露會員的IP位址。

該論壇採取嚴格的會員制度，普通會員每日僅有3次瀏覽權限，若想觀看特定內容，會員必須持續上傳裸照、自拍或影片，以累積積分和貢獻值。此外，論壇內的「換妻」活動參與者依身分區分為3類：夫妻或情侶、單獨赴約的男性或女性（俗稱「單男、「單女」）。

在換妻活動的邀約中，夫妻通常會揭露部分個人資訊，包括地點、身材、年齡、性癖好和聯誼條件。為了保護參與者的健康和安全，部分發布者會要求申請者提供照片和近3個月性病檢測報告。

該論壇在新冠肺炎疫情爆發期間，換妻相關的發文呈現明顯下滑的趨勢。然而，自今年初起，新竹地區竟出現大量徵求換妻的貼文，部分貼文甚至大膽揭露換妻原因，直言換妻的原因是「丈夫有綠帽癖」，熱衷看妻子出軌的過程，令人感到不可思議。

警方在過往偵辦的案件中發現，許多換妻事件都與毒品交易有關。即使換妻行為本身不涉及金錢交易，但仍可能引發夫妻間的猜忌與懷疑，甚至導致誣告性侵等濫訴。此外，頻繁更換性伴侶也增加了感染性病的風險。警方呼籲民眾切勿因一時好奇而嘗試換妻行為。

法界人士警告，該網路論壇雖聲稱受美國法律規範，可是該論壇的義工團隊若在台灣進行維護，或有使用者透過台灣IP散布裸照、影片，即可能違反台灣的《刑法》散布猥褻物品罪，面臨最高2年刑期。若未經同意上傳他人私密照或影音，甚至以此獲利，更將觸犯《刑法》妨害性隱私及不實性影像罪，最重可判5年徒刑。

★鏡週刊關心您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。


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