　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

解放軍少將解析軍演代號意涵　張競：只是個人情感投射

▲▼ 解放軍宣布演訓「圓滿」結束！　東部戰區：持續加強練兵備戰 、0402 。（圖／翻攝 央視）

▲解放軍軍演畫面。（圖／翻攝央視）

記者蔡紹堅／綜合報導

解放軍連兩日在台灣周邊演習，並於第二日公布演習代號為「海峽雷霆-2025A」，解放軍少將孟祥青解釋，該代號的意涵為「雷霆之怒」、「雷霆之勢」及「雷霆之威」。對此，中華戰略學會資深研究員張競表示，這只是孟祥青的「個人情感投射」，毫無軍事專業價值可言，「不管是雷霆之怒、雷霆之勢或是雷霆之威，搭在海峽兩字後面，看來是止於海峽之內。」

張競提到，孟祥青從「雷霆」二字析出三個意涵，即雷霆之怒、雷霆之勢及雷霆之威。並且聲稱這個代號，就意味著燒向「臺獨」分裂勢力熊熊烈火，「儘管孟教授如此賣力說明，但筆者在此必須對孟將軍說文解字之戰鬥文藝，不得不澆上一盆冷水。」

張競指出，軍事演習或是作戰行動選擇代名，其實原因千奇百怪，有些確實是考慮政治正確與隱喻意涵，有些則是考量實施演習或是作戰行動涵蓋地域、海域或是空域，更有些是依據參演國家命名，更有些是選擇歷史紀元或是歷史人物或事件命名，「所以從軍事演習或是作戰行動代名，有時確實可以體會出很多歷史教訓與文化情懷。」

▼中華戰略學會資深研究員張競。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 中華戰略學會資深研究員張競、 國安局前局長蔡得勝 。（圖／記者任以芳攝）

但張競也提到，有時相同辭語，卻會被不同國家、政府與軍隊，在不同時代與戰場、選用作為軍事演習或是作戰行動代名，例如Operation Sledge Hammer就是2012年肯亞運用兩棲作戰入侵索馬利亞奇斯馬約，被稱為「奇斯馬約之役」（Battle of Kismayo）之兩棲作戰行動代名。

張競說，這個名稱亦曾被二次大戰盟軍選用，在1942年預備對歐陸實施兩棲突擊攻勢，在西歐海岸開闢第二戰場，緩解蘇聯壓力；但是最後因為英國認為作戰整備不夠成熟，最後胎死腹中沒有付諸行動，「不過這個作戰構想被賦予代名Operation Sledgehammer，拼法與前述肯亞國防軍所發動兩棲作戰行動代名有點小差異。」

張競進一步指出，同樣Operation Sledgehammer亦於2007年曾被美軍在伊拉克巴比倫省（Babylon Governorate）以Operation Marne Torch為代名實施清剿反抗軍之綏靖作戰，在針對賈貝拉（Jabella）之清剿掃蕩子作戰時，被選用作為任務行動代名。

▼解放軍少將孟祥青。（圖／翻攝微博）

▲▼解放軍少將孟祥青。（圖／翻攝微博）

張競說，再加上另有某次據傳在2003年，針對土耳其「正義與發展黨」（AKP：Adalet ve Kalkınma Partisi ）曾經陰謀醞釀，但最後並未實際爆發之軍事政變行動，其代名亦是Operation Sledgehammer（Balyoz Harekâtı）。

張競表示，Operation Sledgehammer確實是個跨越不同國界、時代、文化與作戰類別之熱門作戰行動代名，「這把大鐵錘（sledgehammer）確實是很受軍事專業人士青睞，但能否從這個名稱詮釋出那麼多政治意涵，看起來各國人士都難望孟祥青將軍之項背囉！」

張競認為，孟祥青針對「雷霆」兩字使勁賣力所作詮釋與說明，其實僅為個人情感投射，但毫無軍事專業價值可言，「不管是雷霆之怒、雷霆之勢或是雷霆之威，搭在海峽兩字後面，看來是止於海峽之內，不更是沒有辦法窩在臺灣本島陸上臺獨有感嗎？」

▲▼ 解放軍宣布演訓「圓滿」結束！　東部戰區：持續加強練兵備戰 、0402 。（圖／翻攝 央視）

張競感嘆，許多學者研究國際政治學，到頭來都在自嘲將國際政治搞成修辭學，每天在針對大國強權領袖發言、講話、貼文與回應媒體辭語，在那邊猛搞說文解字，察言觀色體會其言外之意，甚至到達恨不得變成研究對象腹內蛔蟲地步，「假若搞軍事專業，也拿出這種說文解字大搞戰鬥文藝作風，這不是在作賤本身專業素養嗎？」

最後，張競坦言，他也穿過軍服，當年也曾是人在江湖所以身不由己，胡言亂語鬼扯瞎掰記錄也都可查，絕對不是沒有淌過渾水，睜著眼睛說過瞎話，但是對著這雷霆兩字來做文章，不但是臺獨分子完全無感，臺灣鄉親更是丈二金剛摸不著頭腦，不知道為什麼要如此說文解字，「在此敬答孟祥青將軍謬思，言有得罪，但請海涵！」

▲▼ 解放軍宣布演訓「圓滿」結束！　東部戰區：持續加強練兵備戰 、0402 。（圖／翻攝 央視）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
595 2 2649 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
恐怖男闖前女友家「趁她睡著硬上」
悍將兩支全壘打　李珠珢應援嗨到咳出血絲
GD「罕強硬喊告」：沒有協商空間！
川普揮關稅大刀！台握3優勢迎挑戰　國安人士：已有相應措施降低
很多人都錯了！「4大偽健康習慣」反增罹癌風險　醫師示警

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

解放軍少將解析軍演代號意涵　張競：只是個人情感投射

國軍強化防護作為　復仇者飛彈車低空空域搜索

模擬敵機空降　國軍155榴彈砲精準射擊

挺罷免被退群　徐柏岳「被踢出來很爽」：離開派系束縛很釋然

【一天的疲勞都消除了】女兒熱烈歡迎爸爸回家撒嬌+討抱抱 看了心都融化惹～

北市女騎士不慎自摔　遭多元計程車輾過

Lulu邀阿達來家中：離開我過這麼好　驚見交往時禮物...她笑「準備轉賣」！

柯文哲開完刀了！　陳佩琪站恢復室外等待

#重機 撞凹2200萬 #法拉利 ！男騎士眼神死透呆坐路邊 #高雄

【結束遠距離】英國豔遇以為是真的再見了結果...她抽中打工度假簽證

高雄2警被砍濺血！　毒蟲一開門就握長刀攻擊

「不能笑的生日派對」　來賓是車銀優忍不住微笑

李珠珢人氣爆棚！球迷漏夜排隊搶周邊　被南珉貞叫「寶寶」超疑惑：我不像啊

大貨車疑視線死角釀禍！起步撞待轉騎士畫面曝 #桃園

解放軍少將解析軍演代號意涵　張競：只是個人情感投射

國軍強化防護作為　復仇者飛彈車低空空域搜索

模擬敵機空降　國軍155榴彈砲精準射擊

挺罷免被退群　徐柏岳「被踢出來很爽」：離開派系束縛很釋然

《白雪公主》真人版口碑最兩極　特效、音樂帶來豐盛童話饗宴

應對關稅已有出口商通知延期出貨　SCFI今日小漲但估下周跌回成本價　

洪詩愛女皮膚染病「半夜狂抓到流血」！　凌晨求醫嘆：有小孩才知父母心

李凱威超前安、龍聖優質先發　味全3比1送台鋼開季3連敗

小林好威！林昀儒擊潰強敵張本智和　WTT仁川冠軍賽挺進8強

直擊／BOYNEXTDOOR突衝下台自拍、擊掌　「宰鉉親鏡頭」全場瘋掉

北流栽培新人樂團　才成軍半年就獲獎！

呂文婉錄影聞腐臭味「全場找嘸源頭」　她默念1句話味道散了

悍將1比0搶勝！主場連勝兄弟　魔力藍壓制前東家睽違2年勝投

對等關稅實施後談判才要開始　智庫：台經濟面良好、成本恐轉嫁美企

柯文哲開完刀了！　陳佩琪站恢復室外等待

軍武熱門新聞

挺罷免被退群　徐柏岳：被踢出來很爽

國軍強化防護　復仇者飛彈車低空空域搜索

國軍155榴彈砲射擊模擬敵機空降

共軍少將解析軍演代號　張競：只是情感投射

第三作戰區立即備戰操演　強化官兵應變能力

「九天」一次帶200架微型無人機

六代機殲-36三引擎同時「空中放油」

台灣應建立「至少撐30天」防禦體系

李君山：別把「假的玩成真的」

美軍賺多少錢？中士薪水比台灣少將還多

共軍「戰鬥體能」訓練強化格鬥

飛龍-60A巡飛彈3分鐘滅一步兵營

美防長：檢討軍人體能標準

北市中山堂「青年軍特展」紀念抗戰

更多熱門

相關新聞

共軍「海峽雷霆2025A」　從3特徵解讀演練通告

共軍「海峽雷霆2025A」　從3特徵解讀演練通告

我覺得這下子真是要跳到黃河也洗不清，看起來解放軍東部戰區快變成自己在中國大陸的「在地協力者」；昨天東部戰區宣布軍事演習，當時我率先點出三項特徵，第一項就是未宣布演習代名，因此不無可能是臨時起意，我還戲謔地說不無可能是東部戰區為兩岸提供點愚人節玩笑。

LIVE／因應共軍「海峽雷霆演習」　國防部1500召開記者會

LIVE／因應共軍「海峽雷霆演習」　國防部1500召開記者會

華府智庫警告共軍封鎖　台灣應冷靜觀察

華府智庫警告共軍封鎖　台灣應冷靜觀察

六代機殲-36試飛「三引擎全開」

六代機殲-36試飛「三引擎全開」

張競：漯河艦擺拍「掉渣問題」多

張競：漯河艦擺拍「掉渣問題」多

關鍵字：

張競海峽雷霆孟祥青

讀者迴響

熱門新聞

即／太原車站民眾落軌！遭普悠瑪號撞擊慘死

台遭課32%關稅！　一表看銷往美國產品受創排名

罕見清明節　命理大師示警：3物不可拜、4生肖當心

快訊／川普宣布實施對等關稅　課徵台灣32%

台灣苦吞「32％關稅」！賴清德、卓榮泰臉書遭灌爆

快訊／11:47地震　全台很有感

瘦子開戰點名ozi「Keanna深夜發聲」！

新竹慾火重燃「換妻網站」淫亂內幕曝

即／台灣東部02:01地震　台北輕微搖晃

金秀賢舌頭衝微博熱搜！陸網驚：是菜花？醫給答案

謝宜容3部屬檢代求情　不起訴原因揭曉

陸女在健身房賣淫！網傻：難怪回來都虛脫

即／大隅半島規模6地震！日本發地震報

變態憲兵掐死女友辱屍辯追求「性行為品質」

更多

最夯影音

更多

【一天的疲勞都消除了】女兒熱烈歡迎爸爸回家撒嬌+討抱抱 看了心都融化惹～

北市女騎士不慎自摔　遭多元計程車輾過

Lulu邀阿達來家中：離開我過這麼好　驚見交往時禮物...她笑「準備轉賣」！

柯文哲開完刀了！　陳佩琪站恢復室外等待

#重機 撞凹2200萬 #法拉利 ！男騎士眼神死透呆坐路邊 #高雄

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱全聯高CP值必買商品

開箱全聯高CP值必買商品

「文里補習班」開課啦！今天就來親自嘗試網友推薦的「全聯高CP值必買商品」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面