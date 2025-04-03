解放軍少將解析軍演代號意涵　張競：只是個人情感投射

▲解放軍軍演畫面。（圖／翻攝央視）



記者蔡紹堅／綜合報導

解放軍連兩日在台灣周邊演習，並於第二日公布演習代號為「海峽雷霆-2025A」，解放軍少將孟祥青解釋，該代號的意涵為「雷霆之怒」、「雷霆之勢」及「雷霆之威」。對此，中華戰略學會資深研究員張競表示，這只是孟祥青的「個人情感投射」，毫無軍事專業價值可言，「不管是雷霆之怒、雷霆之勢或是雷霆之威，搭在海峽兩字後面，看來是止於海峽之內。」

張競提到，孟祥青從「雷霆」二字析出三個意涵，即雷霆之怒、雷霆之勢及雷霆之威。並且聲稱這個代號，就意味著燒向「臺獨」分裂勢力熊熊烈火，「儘管孟教授如此賣力說明，但筆者在此必須對孟將軍說文解字之戰鬥文藝，不得不澆上一盆冷水。」

張競指出，軍事演習或是作戰行動選擇代名，其實原因千奇百怪，有些確實是考慮政治正確與隱喻意涵，有些則是考量實施演習或是作戰行動涵蓋地域、海域或是空域，更有些是依據參演國家命名，更有些是選擇歷史紀元或是歷史人物或事件命名，「所以從軍事演習或是作戰行動代名，有時確實可以體會出很多歷史教訓與文化情懷。」

▼中華戰略學會資深研究員張競。（圖／記者任以芳攝）



但張競也提到，有時相同辭語，卻會被不同國家、政府與軍隊，在不同時代與戰場、選用作為軍事演習或是作戰行動代名，例如Operation Sledge Hammer就是2012年肯亞運用兩棲作戰入侵索馬利亞奇斯馬約，被稱為「奇斯馬約之役」（Battle of Kismayo）之兩棲作戰行動代名。

張競說，這個名稱亦曾被二次大戰盟軍選用，在1942年預備對歐陸實施兩棲突擊攻勢，在西歐海岸開闢第二戰場，緩解蘇聯壓力；但是最後因為英國認為作戰整備不夠成熟，最後胎死腹中沒有付諸行動，「不過這個作戰構想被賦予代名Operation Sledgehammer，拼法與前述肯亞國防軍所發動兩棲作戰行動代名有點小差異。」

張競進一步指出，同樣Operation Sledgehammer亦於2007年曾被美軍在伊拉克巴比倫省（Babylon Governorate）以Operation Marne Torch為代名實施清剿反抗軍之綏靖作戰，在針對賈貝拉（Jabella）之清剿掃蕩子作戰時，被選用作為任務行動代名。

▼解放軍少將孟祥青。（圖／翻攝微博）



張競說，再加上另有某次據傳在2003年，針對土耳其「正義與發展黨」（AKP：Adalet ve Kalkınma Partisi ）曾經陰謀醞釀，但最後並未實際爆發之軍事政變行動，其代名亦是Operation Sledgehammer（Balyoz Harekâtı）。

張競表示，Operation Sledgehammer確實是個跨越不同國界、時代、文化與作戰類別之熱門作戰行動代名，「這把大鐵錘（sledgehammer）確實是很受軍事專業人士青睞，但能否從這個名稱詮釋出那麼多政治意涵，看起來各國人士都難望孟祥青將軍之項背囉！」

張競認為，孟祥青針對「雷霆」兩字使勁賣力所作詮釋與說明，其實僅為個人情感投射，但毫無軍事專業價值可言，「不管是雷霆之怒、雷霆之勢或是雷霆之威，搭在海峽兩字後面，看來是止於海峽之內，不更是沒有辦法窩在臺灣本島陸上臺獨有感嗎？」

張競感嘆，許多學者研究國際政治學，到頭來都在自嘲將國際政治搞成修辭學，每天在針對大國強權領袖發言、講話、貼文與回應媒體辭語，在那邊猛搞說文解字，察言觀色體會其言外之意，甚至到達恨不得變成研究對象腹內蛔蟲地步，「假若搞軍事專業，也拿出這種說文解字大搞戰鬥文藝作風，這不是在作賤本身專業素養嗎？」

最後，張競坦言，他也穿過軍服，當年也曾是人在江湖所以身不由己，胡言亂語鬼扯瞎掰記錄也都可查，絕對不是沒有淌過渾水，睜著眼睛說過瞎話，但是對著這雷霆兩字來做文章，不但是臺獨分子完全無感，臺灣鄉親更是丈二金剛摸不著頭腦，不知道為什麼要如此說文解字，「在此敬答孟祥青將軍謬思，言有得罪，但請海涵！」