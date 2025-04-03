高雄輕軌又被撞！三寶女「鬼切沒閃過」慘被開罰法辦　高捷將求償

記者許宥孺、吳世龍／高雄報導

高雄輕軌又被撞！一名女騎士今(3日)中午行經大順三路時，突然在路口鬼切想要左轉，未料後方輕軌行經，與女子的機車左後照鏡發生擦撞，所幸婦人沒有受傷，不過警方到場後，認為她違法交通規定，除對她開600元以上、1800元以下罰鍰，另依法將她函辦。捷運公司也不排除對她求償。

▲高雄輕軌被撞了！三寶女騎士貪方便想左轉，未料後方有列車正要經過。（圖／記者許宥孺翻攝）



事故發生在3日中午12點15分，警方獲報，三民區大順三路、鐵道一街口發生輕軌事故， 警方到場後調閱監視器，發現45歲盧姓女騎士當時貪圖方便，竟在軌道上待轉，正好後方有一部直駛而來的列車，盧女發現苗頭不對，趕緊將車身向右一靠，但後照鏡沒能閃過，機車還是被撞上。

事故造成該部列車輕微損傷，司機員也立即回報行車控制中心，並請乘客下車改搭其他運具，警方採證完畢後，列出於12點26分恢復行駛載客。

▲若確認女騎士違規，高捷公司將會對她求償。（圖／記者許宥孺翻攝）



警方表示，盧姓女騎士、司機員都沒有酒駕，初步研判為盧姓女騎士不依標誌、標線、號誌指示行駛，違反道路交通管理處罰條例第48條第1項第2款規定，可處新臺幣600元以上1800元以下罰鍰。此外，盧女違規影響大眾交通順暢，也將依過失妨害舟車行駛安全罪嫌，將她函送高雄地檢署偵處。

詳細肇因將由交通大隊進一步分析判定，高捷公司表示，如確認為機車違規，將針對列車毀損狀況及人力動員進行求償。