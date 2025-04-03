　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

高雄輕軌又被撞！三寶女「鬼切沒閃過」慘被開罰法辦　高捷將求償

記者許宥孺、吳世龍／高雄報導

高雄輕軌又被撞！一名女騎士今(3日)中午行經大順三路時，突然在路口鬼切想要左轉，未料後方輕軌行經，與女子的機車左後照鏡發生擦撞，所幸婦人沒有受傷，不過警方到場後，認為她違法交通規定，除對她開600元以上、1800元以下罰鍰，另依法將她函辦。捷運公司也不排除對她求償。

▲▼高雄輕軌被撞了。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄輕軌被撞了！三寶女騎士貪方便想左轉，未料後方有列車正要經過。（圖／記者許宥孺翻攝）

事故發生在3日中午12點15分，警方獲報，三民區大順三路、鐵道一街口發生輕軌事故， 警方到場後調閱監視器，發現45歲盧姓女騎士當時貪圖方便，竟在軌道上待轉，正好後方有一部直駛而來的列車，盧女發現苗頭不對，趕緊將車身向右一靠，但後照鏡沒能閃過，機車還是被撞上。

事故造成該部列車輕微損傷，司機員也立即回報行車控制中心，並請乘客下車改搭其他運具，警方採證完畢後，列出於12點26分恢復行駛載客。

▲▼高雄輕軌被撞了。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲若確認女騎士違規，高捷公司將會對她求償。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方表示，盧姓女騎士、司機員都沒有酒駕，初步研判為盧姓女騎士不依標誌、標線、號誌指示行駛，違反道路交通管理處罰條例第48條第1項第2款規定，可處新臺幣600元以上1800元以下罰鍰。此外，盧女違規影響大眾交通順暢，也將依過失妨害舟車行駛安全罪嫌，將她函送高雄地檢署偵處。

詳細肇因將由交通大隊進一步分析判定，高捷公司表示，如確認為機車違規，將針對列車毀損狀況及人力動員進行求償。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
595 2 2649 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
亞股嚇崩！越南股市摔最重　日股一度重挫1600點
他分析台處境像「1980年代日本」：警戒美對台匯率出手
台灣YouTube Premium「無預警漲價」！會員錯愕
KID豪宅首曝光！　花3年翻修
川普關稅重砲　專家淡定：會為「明年1情況」轉彎
金秀賢公司「沒強迫雪莉拍裸戲」！　親哥再次回應

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／新北汐止鐵皮屋大火「全面燃燒」　屋主緊急衝出逃劫

偷超商39元蛋糕！還放1隻「已故米奇」　惡行全都錄劣男慘了

70年鄭記豬腳飯熄燈！排隊「解壓縮」爆衝突　饕客急報警

高雄輕軌又被撞！三寶女「鬼切沒閃過」慘被開罰法辦　高捷將求償

綠幕僚洩密案再升高　總統府諮議吳尚雨3人遭收押

4年前被騙！老翁買「綜合福利契約」險遭詐25萬　警成功攔截

獨／大毒蛇步槍火力驚人！美無差別屠殺都有它　山寨貨超多

憲兵殺女友2度辱屍！變態原因曝　第1次太快：性行為品質太差

獨／瞎！詐賭引爆竹聯、天道火拚　槍手繳突擊步槍...竟是山寨貨

男女夜店貼臉跳舞「驚見鹹豬手」　淫賊趁亂襲陰辯沒進去

【一天的疲勞都消除了】女兒熱烈歡迎爸爸回家撒嬌+討抱抱 看了心都融化惹～

北市女騎士不慎自摔　遭多元計程車輾過

Lulu邀阿達來家中：離開我過這麼好　驚見交往時禮物...她笑「準備轉賣」！

柯文哲開完刀了！　陳佩琪站恢復室外等待

#重機 撞凹2200萬 #法拉利 ！男騎士眼神死透呆坐路邊 #高雄

【結束遠距離】英國豔遇以為是真的再見了結果...她抽中打工度假簽證

高雄2警被砍濺血！　毒蟲一開門就握長刀攻擊

「不能笑的生日派對」　來賓是車銀優忍不住微笑

大貨車疑視線死角釀禍！起步撞待轉騎士畫面曝 #桃園

李珠珢人氣爆棚！球迷漏夜排隊搶周邊　被南珉貞叫「寶寶」超疑惑：我不像啊

快訊／新北汐止鐵皮屋大火「全面燃燒」　屋主緊急衝出逃劫

偷超商39元蛋糕！還放1隻「已故米奇」　惡行全都錄劣男慘了

70年鄭記豬腳飯熄燈！排隊「解壓縮」爆衝突　饕客急報警

高雄輕軌又被撞！三寶女「鬼切沒閃過」慘被開罰法辦　高捷將求償

綠幕僚洩密案再升高　總統府諮議吳尚雨3人遭收押

4年前被騙！老翁買「綜合福利契約」險遭詐25萬　警成功攔截

獨／大毒蛇步槍火力驚人！美無差別屠殺都有它　山寨貨超多

憲兵殺女友2度辱屍！變態原因曝　第1次太快：性行為品質太差

獨／瞎！詐賭引爆竹聯、天道火拚　槍手繳突擊步槍...竟是山寨貨

男女夜店貼臉跳舞「驚見鹹豬手」　淫賊趁亂襲陰辯沒進去

擔憂尹錫悅光榮回歸！南韓國防部掛保證：不會再接受「2次戒嚴」

味全龍重視台北深度連結　天母球場周邊掛上路燈旗

快訊／新北汐止鐵皮屋大火「全面燃燒」　屋主緊急衝出逃劫

鼓勵生育！花蓮「4歲以上6歲以下」公立幼兒園托教費用全額補助

黃氏兄弟瑋瑋爆受傷！　韌帶嚴重撕裂傷...最新情況曝光

韓國啦啦隊排名出爐！李多慧來台3年仍奪冠　「最強新人」擠掉李珠珢

檢調查洩密案驚見總統府諮議　府：背棄國家都應受最嚴厲制裁

直擊／百人圍觀木村拓哉！現身中山、大啖牛肉麵　粉絲嚇瘋：逛街巧遇天王

緯創緯穎加快「美國製造」　砸重金插旗美國設廠

捕捉古蹟夜間魅力！夜訪全台僅存清代一品官宅　賞福州式戲台建築

【原來是鋼琴高手！】在工地見廢棄鋼琴她現場大秀琴藝超驚豔

社會熱門新聞

即／太原車站民眾落軌！遭普悠瑪號撞擊慘死

新竹慾火重燃「換妻網站」淫亂內幕曝

謝宜容3部屬檢代求情　不起訴原因揭曉

女大生遭男網友硬上　捷運站痛哭報警

即／基隆18歲女7樓住處墜落亡　行人目睹全程嚇傻

2度靠近漁港！遠航董事長張綱維被收押

北市2警涉包庇賭博電玩收押　警局處分曝

變態憲兵掐死女友辱屍辯追求「性行為品質」

日籍婦高雄人行道慘遭撞飛搶救18天仍不治

男大生追到學妹不聽話　熊抱遭判刑

前立委羅志明涉共諜案羈押142天　無罪確定獲71萬補償

少女住處激戰堂哥！乾爸開門驚見兩人同床

婦飲料店前抓狂「持刀追人」3歲女童受傷

獨／民眾報案聽到槍聲　驚見男陳屍中庭

更多熱門

相關新聞

變態推拿師喬尾椎　指插肛門還抽動

變態推拿師喬尾椎　指插肛門還抽動

高雄一名女子小婷(化名)因尾椎受傷，遭從事民俗療法整脊推拿的蘇姓男子，以治療為由指侵得逞。小婷因覺得羞恥，隱忍7年未報案，直到「#MeToo」運動的影響，她才決定報案。高雄地院近日依強制性交罪，判蘇男4年6個月有期徒刑。

日籍婦人來台旅遊慘遭貨車奪命　民團批「國恥」

日籍婦人來台旅遊慘遭貨車奪命　民團批「國恥」

長輩進食易嗆咳！營養師手把手教「潤餅防噎版」

長輩進食易嗆咳！營養師手把手教「潤餅防噎版」

拒檢逃逸自撞噴飛　失聯移工落網

拒檢逃逸自撞噴飛　失聯移工落網

獨／民眾報案聽到槍聲　驚見男陳屍中庭

獨／民眾報案聽到槍聲　驚見男陳屍中庭

關鍵字：

高雄輕軌高雄輕軌三民二分局

讀者迴響

熱門新聞

即／太原車站民眾落軌！遭普悠瑪號撞擊慘死

台遭課32%關稅！　一表看銷往美國產品受創排名

罕見清明節　命理大師示警：3物不可拜、4生肖當心

快訊／川普宣布實施對等關稅　課徵台灣32%

台灣苦吞「32％關稅」！賴清德、卓榮泰臉書遭灌爆

快訊／11:47地震　全台很有感

瘦子開戰點名ozi「Keanna深夜發聲」！

即／台灣東部02:01地震　台北輕微搖晃

新竹慾火重燃「換妻網站」淫亂內幕曝

金秀賢舌頭衝微博熱搜！陸網驚：是菜花？醫給答案

謝宜容3部屬檢代求情　不起訴原因揭曉

即／大隅半島規模6地震！日本發地震報

女大生遭男網友硬上　捷運站痛哭報警

川普全球對等關稅稅率一次看！ 「台灣32％」這一國課最多50％

更多

最夯影音

更多

【一天的疲勞都消除了】女兒熱烈歡迎爸爸回家撒嬌+討抱抱 看了心都融化惹～

北市女騎士不慎自摔　遭多元計程車輾過

Lulu邀阿達來家中：離開我過這麼好　驚見交往時禮物...她笑「準備轉賣」！

柯文哲開完刀了！　陳佩琪站恢復室外等待

#重機 撞凹2200萬 #法拉利 ！男騎士眼神死透呆坐路邊 #高雄

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱全聯高CP值必買商品

開箱全聯高CP值必買商品

「文里補習班」開課啦！今天就來親自嘗試網友推薦的「全聯高CP值必買商品」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面