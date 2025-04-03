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日籍婦人來台旅遊慘遭貨車奪命　民團批「國恥」：非單一個案

▲▼來台自由行的日籍婦人，在高雄遭到失控的小貨車撞飛命危。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲來台自由行的日籍婦人，在高雄遭到失控的小貨車撞飛。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者周湘芸／台北報導

61歲日籍婦人和30歲的兒子上個月中旬來台自由行，15日下午4時許在高雄市前金區遭到失控的小貨車高速衝撞，搶救18天仍傷重不治。還路於民行人路權促進會今發表聲明指出，這場悲劇並非單一個案，而是台灣交通環境長期存在的系統性問題所導致的結果，行人在人行道被撞死是否為國恥？

還路於民行人路權促進會指出，過去已多次呼籲政府應正視車輛侵入人行道問題，並推動駕照監理制度改革，交通部卻未能從根本上解決問題，呼籲交通改善措施必須對症下藥，而非隔靴搔癢。

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還路於民行人路權促進會表示，這起事故可以透過完善的工程設計來預防，例如設置符合國際標準的護欄或車阻。事實上，台灣部分的護欄與車阻，與韓國首爾去年發生的9死事件類似，在車輛衝撞時幾乎無法發揮阻擋作用，使行人暴露於致命風險之中，強烈要求政府立即檢討現行人行道安全設施的工程規範，確保其具備實質的保護能力。

「除了基礎設施不足，駕照監理制度的鬆散也是問題根源之一」，還路於民行人路權促進會指出，政府至今未能推動嚴格的駕照考核與回訓機制，甚至在去年縮減記點及檢舉制度，使不適任駕駛人得以繼續上路。駕駛訓練與監理制度的缺陷，讓未具備安全駕駛能力者仍能輕易取得駕照，這不僅是交通部的失職，更是對人民生命安全的漠視。

還路於民行人路權促進會也說，近年政府不斷宣稱已進行許多交通改善措施，改造若干路口，卻未能有效遏止車輛對行人的威脅。這起不幸事故突顯出台灣行人安全問題尚未從根本性解決，唯有真正對症下藥，從工程法規、駕照監理、執法的法律標準等多方面進行全面改革，才能避免下一場悲劇的發生。

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