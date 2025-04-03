ET民調／新北市五大環保作為平均滿意度86.4%　9成市民最有感 「黃金資收站」、「減碳診所」





▲根據ET民調，有高達92.3%新北市民支持「黃金資收站」政策。（圖／翻攝新北環保局官網）

記者陳弘修／台北報導

根據《ETtoday民調雲》最新調查結果顯示，對於新北市政府在空氣品質、廢棄物管理、河川整治、減碳與環境教育四大環保政策上所推行的5項作為，新北市民給予高度肯定，平均滿意度86.4%。其中，有9成以上的市民支持新北市推動「減碳診所」政策，認為此舉有效節省能源費用；在資源回收的部分，也有高達92.3%的新北市民支持目前已設置345站的「黃金資收站」政策，顯見市民在養成減碳節能與資源回收觀念後，相關政策的推動與成效讓民眾有感。

為瞭解民眾對於各城市環境保護政策的期待與滿意度，《ETtoday民調雲》持續進行調查。在最新出爐的新北市部分，調查時間為3月18日至3月23日，調查內容為新北市環境保護政策的乾淨力、執法力、循環力、減碳力，調查範圍涵蓋新北市29個行政區，對象為年滿18歲的民眾，以「EDM」方式進行封閉式網路問卷調查，有效樣本數1,517份，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±2.52%。

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調查結果顯示，對於新北市政府在推動空氣品質、廢棄物管理、河川整治、減碳與環境教育四大環保政策的5項作為上，新北市民的平均滿意度為86.4%。以滿意度高低來看，排名第一的是「黃金資收站」，92.3%的新北市民對於新北市行之有年的「黃金資收站」政策，表示相當支持，認為此舉對於落實資源回收分類工作相當有幫助。

滿意度排名第二者為減碳診所與智慧節能政策，也有91.1%的新北市民給予了高度正向肯定，認為此舉有助於新北達成淨零目標；滿意度排名第三至第五者依序為里環境認證制度84.7%，公私協力海岸認養制度與淨灘及淨海合作社有83.8%、淡水河水質改善80.1%。

以下為《ETtoday民調雲》此次針對新北市環境滿意度所進行調查的結果與內容：

一﹑黃金資收站

根據調查結果，有高達92.3%的新北市民對於新北市於2011年開始推動「黃金資收站」政策，表達支持與滿意，認為目前已設置345站黃金資收站，除了可以鼓勵民眾拿家中資源回收物集點兌換專用垃圾袋或綠色商品，對於落實資源回收分類工作也相當有幫助；不支持者的比例僅為3.6%，另有4.1%表示不知道或沒意見。

二、減碳診所與智慧節能

對於新北市成立減碳診所，並首創節能E好宅與E管家，協助社區節電可達30%的作法，有超過9成（91.1%）的市民表示支持，認為此舉可有效節省能源費用、打造智慧節能建築，以助新北達成淨零目標；不支持者為3.7%，另有5.2%表示不知道或沒意見。

三、里環境認證制度

新北市連續十年獲環境部評為全國最乾淨城市，尤其推動「里環境認證制度」，目前已有775里獲績優肯定，五星認證率達89%。根據調查結果顯示，有84.7%的新北市民對此表示滿意，認為此舉可提升社區環境品質；不滿意者為11.8%，另有3.5%表示不知道或沒意見。

四、海岸環境保護

在海岸環境保護方面，新北市推動了公私協力海岸認養制度，同時透過首創淨灘及淨海合作社，方便民眾借用淨灘淨海工具，調查結果顯示，83.8%的新北市民滿意目前沙岸認養率達100%，有9區86家淨灘淨海合作社，共同維護海岸環境品質的作法；不滿意者為8.3%，另有7.9%表示不知道或沒意見。

五、淡水河水質改善成果

新北市透過污染削減、科技稽查執法與流域整治，使2024年淡水河嚴重污染長度縮減至0.5%，創歷來最佳紀錄，並獲環境部評為六都最佳（特優）。調查結果也顯示，有80.1%的市民對於該項水質改善的成果表示滿意；不滿意者為13.9%，另有5.9%表示不知道或沒意見。