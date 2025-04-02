曼谷建築倒塌13死！中資鋼鐵廠鋼材不合規遭泰方徹查

▲泰國曼谷興建中的審計部大樓因強震而倒塌。（圖／路透）



記者楊庭蒝／綜合報導

緬甸中部於3月28日發生芮氏規模8.2強震，不僅造成當地嚴重傷亡，也波及鄰國泰國。位於曼谷的一棟33層高、興建中的審計署新辦公大樓因地震影響而倒塌，造成13人死亡，74人失蹤。據泰媒報導，倒塌原因疑與建築使用的鋼材品質不佳有關，而這些鋼材由一家中資企業新科原鋼業有限公司（Xin Ke Yuan Steel Co Ltd）供應。

泰國工業部與鋼鐵協會於3月31日對倒塌大樓的鋼材進行檢測，發現包括32毫米與20毫米規格的鋼條在質量、化學成分及承壓能力上均未達安全標準。這些鋼材上標有「Sky」品牌，來源追溯至位於泰國東部羅勇府的一家中資鋼鐵廠。

新科原鋼業於2011年在泰國註冊成立，由9名中國股東持有80%股份。據悉，該廠使用對環境有害的感應爐煉鋼，且因鋼材品質長期不合格，已於2024年12月被泰國工業部勒令關閉。然而，此次倒塌的大樓卻是在關廠前動工興建。

泰國工業部長助理表示，當局已從現場殘骸中提取鋼材樣本，並將針對新科原鋼業展開進一步調查，以確認是否有被沒收的劣質鋼材流入市場。工業部長強調，若發現違規鋼材在市面流通，將對涉事企業施以嚴厲處罰。

為避免類似事件重演，泰國鋼鐵製造商已提出多項整改措施，包括取消使用感應爐生產鋼材企業的泰國工業標準（TIS）認證、提升鋼筋品質要求、禁止在地震頻發地區的建築中使用臨時鋼材，並確保政府工程項目中鋼材來源的可追溯性。這些舉措旨在加強建築安全，杜絕劣質材料流入市場。

緬甸國家領導委員會表示，目前正努力尋找營救其餘受困人員。新聞資訊小組組長指出，緬甸強震至今已造成2886人死亡、4639人受傷，另有373人下落不明。