11月嬰哭鬧「被賞巴掌臉瘀青」母提告　保母瞎扯：只是過敏

▲高雄保母不耐嬰兒哭鬧竟搧巴掌。（示意圖／翻攝pixabay網站）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄洪姓保姆受託照顧一名11個月的嬰兒，前年3月某日，嬰兒哭鬧不停，保母竟搧了嬰兒巴掌，嬰兒母親發現孩子雙頰竟有瘀青，追問之下，保母竟瞎扯「可能是因為過敏所導致」，母親氣得提告，法院審理後，依成年人故意對兒童犯傷害罪處保姆徒刑6月。

判決指出，嬰兒的母親是在2023年1月某日起將孩子委託給洪姓保母，同年3月5日，保母疑似因不耐嬰兒哭鬧，徒手打嬰兒巴掌，當天傍晚母親到保母家接小孩時，發現小孩臉頰竟有瘀青，追問保母，保母也是顧左右而言他，沒有正面回覆。

母親不忍心肝寶貝被打，帶著孩子到醫院驗傷提告，洪姓保母則否認有何傷害犯行，辯稱當天是孩子突然大哭，她曾以輕拍臉部方式安撫，並用藥膏抹在孩子臉頰上，可能引發過敏紅腫反應，而且她當時剛好上廁所，也不知道是否是有跌倒碰撞到，辯護律師也幫腔道，孩子臉部傷勢可能是病毒疹所引發。

法院審理時，法官根據醫院和醫師的鑑定報告等證詞，認定小孩的右臉頰的2處巴掌瘀傷是兒虐傷典型瘀傷，是用手掌打下去所造成，因此依成年人故意對兒童犯傷害罪處洪姓保母徒刑6月，全案可上訴。