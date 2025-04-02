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郭璽指王志鵬「假博士」被告4次　開庭酸：是中國酬庸換來的？

記者黃宥寧／台北報導

前海軍顧問郭璽於YouTube頻道「台灣麻將最大黨」發言，針對「潛艦國造」議題批評退役上校王志鵬，稱其為「低等博士」等語，遭王提告。士林法院今（2）日召開準備程序庭，郭當庭否認犯罪，並強調「連博士論文都沒看過，怎能相信他真的是博士？」並指出，「潛艦國造」攸關國家安全與重大政策，屬公共議題，理應接受社會公評。

▲▼ 郭璽 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲海軍前顧問郭璽不滿退役上校王志鵬有關「潛艦國造」言論，指摘王是「假博士」挨告。（圖／記者黃宥寧攝）

郭在庭上表示，王志鵬至今未能出示博士論文完整內容，自己曾透過各種網路管道、甚至請友人至北京大學圖書館查詢，仍查無資料。王在高院結辯時僅提出一張博士論文封面影本，未見全文，「怎麼知道這不是酬庸換來的博士學位？如果真是中共操作，那為什麼不能提出質疑？」

針對起訴內容，郭反駁是「斷章取義」，其辯護律師亦表示，本案並非單一事件，而是雙方長期爭議所致，起因是王未曾提供其博士學位的具體佐證。律師強調，郭的發言是因王曾在「潛艦國造」議題發表謬誤言論，郭基於對公共政策的責任才提出質疑。

另位辯護律師說，「潛艦國造」計畫攸關國家安全，為當前重大政策，相關評論應屬可受公評的公共議題，郭的發言目的在於澄清錯誤資訊、維護國防建設形象，且同樣內容曾被檢方不起訴在案。

郭強調，他主觀上無侮辱或誹謗故意，言論未逾越合理評論界線，依法應受憲法保障。法官庭末諭知，全案候核辦續行。

庭後郭璽接受媒體訪問時語出驚人表示：「我看得出來王志鵬身體非常不好，可能就快活不久了，我也不想再跟他多計較，只是希望把事實講清楚。」他不滿指出，王屢次提告誹謗，卻始終未出示完整博士論文，「我們沒有看到論文，就被告4次還判拘役，法官也沒有讓我們看到真正的證據。」

郭質疑，若博士學位真如王所稱，應主動提供完整論文供法院與公眾檢視、甚至可交由公證單位鑑識真偽，「現在的情勢看來，真的有可能是中國酬庸給他的博士，那這樣怎麼分真假博士？真假學者。」

回顧這場爭議，郭璽早在2022年10月至11月間，便在社群媒體批評王志鵬，稱其是「假博士」、「大外行」，甚至影射其刺探軍情，質疑「是否受北京指示」。此外，他還發表「王志鵬竟然把他最丟臉的講演再PO一次，就像當眾再脫一次內褲子」、「否則你也跟王志鵬一樣草包穿西裝」等言論。

王志鵬認為這些發言嚴重影響其人格及社會評價，遂提告。士林法院審理後認定，郭璽言論已超出言論自由範疇，判處拘役50日，得易科罰金。郭璽不服上訴，高等法院去年5月30日駁回，全案定讞。

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