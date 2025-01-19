潛艦預算被凍18億　海軍：加劇敵我戰力失衡！對國際釋出錯誤訊息

▲潛艦將續造，受到多方矚目，但近來相關預算遭到凍結18億元。（資料照／台船提供）



記者陶本和／台北報導

針對潛艦國造預算遭凍結18億一事，海軍司令部19日表示，因應敵情威脅，國軍必須加速建置水下戰力，刻不容緩。海軍強調，預算遭大幅凍結，恐延宕後續艦籌獲期程，加劇敵我戰力失衡，也對國際社會與國內外合作廠商和技協人員釋出錯誤訊息，互信一旦受挫將難以修復。

海軍表示，潛艦為維護台海安全與海上交通線的關鍵不對稱戰力，更為展現強化自我防衛決心的重要政策。海軍戮力執行原型艦建造，刻正緊鑼密鼓持續進行各項測試，預算若遭大幅凍結，恐會延宕後續艦籌獲期程，加劇敵我戰力失衡，同時將對國際社會與國內外合作廠商和技協人員釋出錯誤訊息，互信一旦受挫將難以修復。

海軍司令部指出，114年編列20億元預算，用於執行裝備合約生效與船廠簽約、約聘國外技協等必要款項。若預算遭凍結，將導致延遲繳付，使年度計畫節點同步推遲，延宕戰力形成，不利獲得國外政府輸出許可、降低廠家合作意願、流失造艦專業技術人才等，衝擊後續艦建造。

海軍司令部籲請支持後續艦114年預算20億元全數照列，原型艦海測通過後，即可動支，以展現國人支持國艦國造的立場；並有利國際友邦持續協助推動，強化國軍戰力，打造可信嚇阻實力以確保台海和平穩定。