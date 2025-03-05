YT頻道狂嗆王志鵬「低等的博士」　海軍前顧問郭璽又二度遭起訴

▲海軍前顧問郭璽不滿退役上校王志鵬有關「潛艦國造」言論，竟在YT頻道指摘王是「假學者」抖貶抑詞挨告。（資料圖／記者劉昌松攝）

記者黃宥寧／台北報導

國防議題應理性討論！前海軍顧問郭璽不滿退役上校王志鵬有關「潛艦國造」言論，因社群發言遭判加重誹謗罪，拘役50日，高院去年5月30日駁回上訴。然而，他又於YouTube頻道「台灣麻將最大黨」批王是「假博士」，並以「丟北京大學的臉」、「丟死人了」等詞攻擊，士林地檢署偵結，依妨害名譽罪起訴。

回顧這場爭議，郭璽早在2022年10月至11月間，便在社群媒體批評王志鵬，稱其是「假博士」、「大外行」，甚至影射其刺探軍情，質疑「是否受北京指示」。此外，他還發表「王志鵬竟然把他最丟臉的講演再PO一次，就像當眾再脫一次內褲子」、「否則你也跟王志鵬一樣草包穿西裝」等言論。

王志鵬認為這些發言嚴重影響其人格及社會評價，遂提告。士林地方法院審理後認定，郭璽言論已超出言論自由範疇，判處拘役50日，得易科罰金。郭璽不服上訴，高等法院去年5月30日駁回，全案定讞。

王志鵬認為，這些發言嚴重損害其社會評價與人格，遂提告。士林法院審理後，認郭璽言論已超出言論自由範疇，構成加重誹謗罪，判處拘役50日，得易科罰金。郭璽不服上訴，高院於2024年5月30日駁回上訴，全案定讞。

未料郭璽又在YouTube頻道「台灣麻將最大黨」發表影片，進一步批評王志鵬，指稱他是「假學者」、「假博士」，並使用「沒出息的東西」、「下三濫」、「低等博士」、「丟北京大學的臉」、「丟死人了，媽的」、「爛咖」等字眼攻擊對方，內容涉及貶抑性人格攻擊，王志鵬再度提吿。

面對指控，郭璽在偵查時坦承使用YouTube頻道發言，但否認誹謗，辯稱：「成績單是真的，但不代表取得博士論文，王志鵬九門課有六門被當，怎麼可能拿到博士學位？即便北京大學給他博士學位，那也是假的。」

此外，王志鵬還指控郭璽曾於2023年7月3日在YouTube發言稱其為「跳樑小丑」，但經檢方勘驗影片，未發現相關言論，因此未予起訴。

郭璽短時間內連續因誹謗案遭起訴，恐對未來量刑造成影響。法律界人士指出，法院審理時，可能會考量他有前科紀錄，增加刑度。法院將於明（6）日首開庭。