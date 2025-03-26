國中生玩中學！花蓮習藝所產地到餐桌　窯烤披薩「我的最好吃」

▲學習翻土與光合菌噴灑，體驗友善農耕。（圖／芥菜種會提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

基督教芥菜種會花蓮習藝所結合戶外廚房與友善耕作農場，打造「產地到餐桌」的體驗學習場域，「新城青春Young基地」為青少年提供多元學習機會。26日基地舉辦適性探索課程，近60名新城國中生至習藝所，透過有機農耕與窯烤披薩製作，親身參與食材從耕種到料理的過程，認識食物的來源與價值，實作中發掘自身優勢與學習樂趣。



活動規劃兩大主題課程，學生先化身小農夫，在友善耕作農場中體驗翻土、下苗、除草，親身感受土地與農作的關係，了解友善農耕與環境永續的重要性。戶外廚房則從劈柴生火、準備烤窯開始，分工揉麵糰、塑形披薩，每個步驟都考驗耐心與細心。品嚐到辛苦而得的披薩，學生們開心回饋：「我做的是全世界最好吃！」

基督教芥菜種會東區培力中心主任蔡清蓮表示，15-24歲為青少年探索階段， Young基地透過多元課程與活動，為新城鄉及鄰近鄉鎮青少年提供更多休閒選擇，引導孩子認識自己、探索未來。

「新城青春Young基地」由花蓮縣政府委託基督教芥菜種會辦理，致力於提供多元學習機會。基地內提供木箱鼓、Breaking、K-POP舞蹈、吉他等才藝課程，也規劃生活美學、程式設計等主題課程，幫助學生透過適性學習找到熱情與潛能。

新城國中輔導組長陳奕婕老師指出，這次活動讓學生在實際情境中學習，學生表示「玩中學」不僅有趣，更了解團隊合作與分工的重要性。「新城青春Young基地」持續推動適性探索課程，為青少年打造快樂學習、自由探索的空間。同時，習藝所不僅是學習場域，更透過舉辦各式體驗課程，創造社區需要者工作機會，扶持有需求的家庭。

體驗課程與場域開放各學校、企業及社會大眾預約參與，歡迎親手體驗、共學成長。預約體驗電話：（03)）890-0393