爸媽賴定有刺青！19歲妹怒脫光「證明清白」　見血流下崩潰痛哭

▲原PO脫光全身衣服，只為了證明自己真的沒刺青。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

如果連自己的父母都不相信自己，對小孩來說是很傷的一件事。一名女網友埋怨，因為爸媽一直認為她刺青，所以氣到連尊嚴都不要了，將衣服全脫光，就是為了證明自己是清白的。

原PO在Dcard以「為了自證清白，我脫光了衣服」為題發文，表示在爸爸、媽媽、弟弟面前脫到一絲不掛，原因是下課回家後，爸爸沒來由就抓著她問「是不是跑去刺青？」接著媽媽、弟弟也走到客廳開始講刺青的壞處，讓她很納悶。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO透露，自己真的沒刺青，所以立刻掀起衣服、袖子和褲管證明，「我們家當然是不信，說什麼可以刺在胸部或臀部之類的話，所以當下我非常生氣，直接把衣服、褲子、內衣、內褲全部脫了下來，回想起來這還是我從幼稚園以來，第一次在家人面前脫光衣服，而且還有一個未成年的弟弟在現場，不過當下的想法就是我可以放下我的尊嚴跟羞恥心，但就是不想被冤枉。」

她痛哭，「展示」完身體後，自己頭也不回的往房間衝，「看到月經沿著大腿流下我開始哭，後悔自己怎麼這麼衝動，都已經19歲了，還不懂得潔身自愛，因為別人的一句話就把衣服脫下來，就把尊嚴給丟棄 。」

貼文一出引起討論，網友紛紛留言「生活在這樣的家庭一定很累吧，希望妳可以盡快走出來」、「好扯，妳媽還不幫妳」、「身為家長，不會覺得妳幼稚，反而會覺自己這樣愧對孩子」、「寧願是創作文，希望沒有人真的受到這樣的傷害」、「繼續待在這種家高機率會生病」。

延伸閱讀

▸ 每月支付57.5萬給離婚妻 7年後才知「小孩是別人的」

▸ 17歲正妹沒來月經…超音波揭「盆腔內無子宮」 真相讓她嚇懵了

▸ 原始連結