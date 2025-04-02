唯一躲過川普關稅！　日本汽車大廠「超狂布局」保命

▲鈴木汽車成功逃過川普關稅大棒，原因就是其主要市場在印度，並未進入美國市場。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統川普宣布4月2日起對進口至美國的汽車徵收25%關稅，包括汽車零組件，衝擊許多車廠。不過資產管理機構Comgest投資組合經理凱伊指出，日本鈴木汽車（Suzuki）成功逃過川普關稅大棒，原因就是其主要市場在印度，並未進入美國市場。

CNBC報導，截至3月31日，鈴木汽車今年以來股價上漲逾1%，與此同時，豐田（Toyota）股價跌16.45%、日產（Nissan）下跌近21%，至於現代汽車（Hyundai）及起亞（Kia）分別虧損接近7%和8%。凱伊（Richard Kaye）指出，鈴木汽車是一間在印度發展的企業，由於不向美國銷售汽車，這次川普關稅正在對鈴木汽車來說，影響為零。

川普的汽車關稅將衝擊亞洲汽車製造商，諮詢機構Frost & Sullivan全球移動業務部門負責人瓦伊迪亞（Vivek Vaidya）認為，日本豐田汽車很有可能因為在美國銷售量龐大遭受最嚴重打擊。

依據美國汽車市場研究公司Carpro數據顯示，2024年美國前8大汽車銷量的廠商，光是亞洲汽車製造商就占據6席，豐田位居第一，本田（Honda）、日產第4、5名，韓國現代與起亞第6、7名，接著第8名是Subaru。

▼數據顯示，2024年美國前8大汽車銷量的廠商，光是亞洲汽車製造商就占據6席。（示意圖／達志影像／美聯社）