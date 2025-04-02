柯文哲傳水腎、結石今手術　醫揭「腎水腫」危機3族群注意

▲柯文哲預計今天上午手術。（圖／民眾黨提供）

記者葉國吏／綜合報導

民眾黨前主席柯文哲因左腎積水及左側輸尿管結石，衛福部台北醫院預計今天（2日）上午為他進行手術治療。台灣婦女泌尿暨骨盆醫學會指出，腎水腫是因尿液無法順利排出，導致腎臟內積水，嚴重時可能壓迫腎臟組織，進而影響腎功能。

根據統計，台灣洗腎人口密度全球最高，慢性腎臟病盛行率約12%。然而，九成患者在腎功能衰退前毫無自覺，往往錯失治療的黃金時機。腎水腫的成因多樣，包括尿路結石、腎發炎、攝護腺肥大及腫瘤壓迫等。此外，糖尿病及脊椎損傷患者因神經性膀胱問題，也可能導致排尿不順，引發腎水腫。

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急性腎水腫常伴隨腰痛、噁心、嘔吐甚至發燒，需立即就醫，透過超音波、X光或電腦斷層檢查找出阻塞原因。慢性腎水腫則症狀不明顯，但若未及時處理，腎臟可能逐漸萎縮，最終導致腎衰竭。

治療方式視病情而定，輕微者可定期追蹤，若影響腎功能則需考慮手術，如體外震波碎石、輸尿管鏡取石或放置雙J管幫助引流。當腎臟反覆感染增加敗血症風險時，醫師可能建議切除受損腎臟以保全健康。

專家提醒，攝護腺肥大、糖尿病及脊椎損傷患者應定期接受腎臟檢查。不明蛋白尿、頻尿及排尿困難都是腎功能異常警訊，建議儘早就醫，以免錯過治療時機。