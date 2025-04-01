柯文哲2月就吃止痛藥　陳佩琪還原柯腎結石關鍵：3月3度反映未積極處理

▲柯文哲妻子陳佩琪近來多次幫柯文哲的身體狀況發聲。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

前民眾黨主席柯文哲自去年9月起因案被羈押禁見至今，妻子陳佩琪日前透露，柯出現血尿、噁心嘔吐等疑似腎衰竭狀況，截至今（1日）已戒護就醫3次。由於柯左腎積水、左側輸尿管結石，2日上午將戒護外出赴衛福部台北醫院開刀。柯的妻子陳佩琪傍晚再度發文表示，先生2月中就抱怨腰痛到不尋常，所內醫師就開立Tramadol 1＃QID，後續3月時3度反映身體不適，北所都未積極處理，直到3月25日痛到受不了，才到台北醫院就診，發現已經有水腎，才緊急處理結石，事情原委就是這樣。

陳佩琪說，她跟各位一樣， 剛得知先生明天要接受手術的消息，很震驚也很憂心。去年先生心臟手術，全程她都亦步亦趨地跟在身邊，手術結束當晚，先生就趕她回去休息，「我賴在醫院不走，晚上睡在旁邊的沙發床陪他，那場景就如同他2011年陪我接受肺腺癌手術一樣」。

「誰不希望自己生病、最脆弱的時候有親密家人的陪伴？」陳佩琪說，記得當晚先生要她看看他傷口，「他說有點奇怪， 翻開棉被一看，整床都是鮮血，我除拉鈴外，爬到床邊使勁地用鉛包壓住傷口才勉強止住」。

陳佩琪說，先生2月中就抱怨腰痛到不尋常，有去北所內就診，醫師開立Tramadol 1＃QID，所內藥物開立後是控制在醫務室內，要吃才去領取。3月初解除禁見去見先生時，他親口明明白白地說，吃Tramadol吃到2＃QID，是他自己要求，且還是去醫務室領藥物時，醫師見一顆止痛無效，才拿兩顆給他。

陳佩琪表示，她不知道，先生吃了如此大量，有頭暈、虛弱和嚴重便祕的副作用，「但是我沒要跟北所爭執這個，當下只是心頭一驚，問他為何會吃如此大量之止痛藥，不舒服要做檢查， 不是吃藥掩飾症狀」。

接著陳佩琪說，後來3月17日出現肉眼血尿，有驗尿液培養和尿液常規檢查，沒做其他積極處理；3月20日下午要開庭，律師去律見是在醫務室內見到的，也沒處理，或許可以解釋是下午要開庭沒時間了。3月21日先生又去北所內就診，也沒處理，就一直到3月25日痛到受不了，才到外面的台北醫院就診，發現已經有水腎了，才緊急處理結石，事情原委就是這樣。

「不是吃Tramadol 才導致水腎的， 我從來也沒這麼說。」陳佩琪表示，她沒有要爭執這個，是心疼先生受這麼多苦，只能吃止痛藥緩解症狀，又導致到水腎併發症。她說，北所內就只是個簡單醫務室，這些日子也對他極盡之照顧，感謝醫務室的員工。但所內儀器設備有限，目前他的身體情況需要一個能更進一步、能更妥當、適切、有人權的醫療處置，「一個救人無數的醫師，不該自己生病時被如此地對待著」。

▲柯文哲病歷紀錄單。（圖／翻攝自Facebook／陳佩琪）