美「淫魔富商」受害者突曝全身瘀青照！　自爆重傷住院：剩4天壽命

圖文／鏡週刊

已故淫魔富商傑佛瑞艾普斯坦（Jeffrey Epstein）涉嫌性侵多名未成年少女，案件牽連多名權貴，其中包含英國安德魯王子（Prince Andrew）。曾指控被安德魯王子性侵的美國女子薇吉尼亞朱弗里（Virginia Giuffre），近日在社群網站貼出全身瘀青照，表示自己因車禍重傷、腎臟衰竭，醫師告知她「只剩4天壽命」，引發外界關注。

《每日郵報》報導，41歲的朱弗里3月31日凌晨在Instagram貼出一張病床自拍照，可見她滿身瘀傷，臉色虛弱。她發文寫道，「他們給我4天的時間，正在把我轉送至泌尿專科醫院。今年的開始糟透了，但我不會贅述細節。」

▲ 朱弗里貼出全身瘀青照。（翻攝《每日郵報》）

朱弗里解釋，這起車禍是因一輛學校巴士高速撞上她的車輛所致，當時她的車正要轉彎，而巴士以時速約110公里撞上她，造成她身體多處受創。她悲痛寫下，「我只希望在離開前，能再見孩子們最後一面。」同時向支持者道別，感謝他們長年來的陪伴與鼓勵，但事故的具體地點與時間並未公開。

朱弗里的父親斯凱羅伯茲（Sky Roberts）也在貼文下留言，「薇吉尼亞，我的女兒，我愛妳，也在為妳祈禱，盼望妳得到適當治療，擁有長壽健康的人生。若我能幫忙，請務必讓我知道。」發言人則表示，朱弗里目前正在醫院接受治療，感謝外界支持與祝福。

▲ 朱佛里曾向安德魯王子提告。（翻攝ajplus推特）

薇吉尼亞朱弗里原名薇吉尼亞羅伯茲（Virginia Roberts），過去因揭發艾普斯坦與其女友麥思維爾（Ghislaine Maxwell）涉未成年性交易廣為人知。她最早於2015年提起訴訟，指控艾普斯坦將她介紹給多名權貴，其中包括英國安德魯王子，聲稱她17歲時被迫與安德魯發生3次性行為，其中一次在美國新墨西哥州。

安德魯王子至今始終否認曾與亞朱弗見面，但雙方2022年達成庭外和解，據傳和解金額達數百萬英鎊。儘管安德魯並未承擔任何法律責任，但此事已重創他的王室地位與公眾形象。

▲ 安德魯王子（左）捲入美國富豪淫魔艾普斯坦（右）性侵醜聞，後者2019年在獄中離奇身亡。（翻攝peteriwanoff推特）

至於亞朱弗近年的個人生活，她與澳洲籍丈夫羅伯特（Robert Giuffre）結婚22年，育有3名子女，目前定居澳洲。但近期她婚姻觸礁，夫妻分居，她也和孩子疏遠。

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