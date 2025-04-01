貨櫃左轉「不敵離心力」撐5秒側翻　自小客險被壓爛畫面曝

記者唐詠絮／彰化報導

田中鎮昨(3/31日)傍晚發生一起離奇自摔翻覆車禍！一輛貨櫃車沿著中南路左轉員集路時，整輛車失控側翻，還擦撞到一輛停放在路邊轎車，駕駛自行逃出輕傷，坐在車上等待救援，消防救護人員使用雙截梯協助駕駛下車脫困，警方初步調查，貨櫃車疑因離心力作用導致傾斜翻覆，詳細肇因尚待釐清。

▲聯結車左轉失控翻覆波及自小客，駕駛坐車窗上待援。（圖／民眾提供）

▲聯結車左轉失控翻覆。（圖／民眾提供）

事件發生於昨日傍晚16時43分許，彰化縣消防局據報後立即出動田中消防分隊前往執行緊急救護任務，到達現場發現貨櫃車已翻覆，停在路邊的轎車也被夾住受損，33歲蕭姓貨櫃車駕駛已自行脫困於車上等待，現場救援人員使用雙截梯協助駕駛下車，左腳踝與腰部輕微擦傷，給予救護處置後就近送往田中仁和醫院。

▲聯結車左轉失控翻覆。（圖／民眾提供）

警方初步調查，當時貨櫃車行駛中南路左轉員集路時，疑因離心力作用導致車輛向右傾斜翻覆，並擦撞到停放路邊車輛，貨櫃車駕駛輕傷送醫，酒測值為零，肇事責任待調查釐清中。

由於車禍發生在汽車旅館附近，所幸當時後方車輛在路口等待紅燈，附近民眾目睹車輛翻覆，為駕駛捏了把冷汗，笑著說「少年耶，這麼急著衝摩鐵嗎」，所幸僅車損所幸沒有危及店家釀成更大傷亡，警方呼籲駕駛人，行駛彎道前應減速慢行，以減少離心力，避免發生危險。

▲貨櫃車左轉失控翻覆駕駛自行爬出由消防員協助爬下雙截梯。（圖／民眾提供）