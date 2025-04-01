不爽亂停車！百萬休旅「先頂再撞」暴力畫面曝　特斯拉也遭殃　

記者唐詠絮／彰化報導

彰化市曉陽路一處停車場發生連環撞車禍，黃姓男子不滿葉姓男子的一輛國產車亂停，讓他要價300萬的Land rover休旅車出不來，先連續2次撞擊該車，還波及旁邊的特斯拉，將車駛出後，不顧自己車子前保險桿已撞爛，竟又高速倒退猛撞，2名車子受損的駕駛提告毀損，黃男則告葉男強制罪，警方已受理函送地檢偵辦。

▲彰化市某處停車場發生撞車糾紛。（圖／民眾提供，以下同）

▲彰化市某處停車場發生撞車糾紛。

警方依據監視器畫面，可以看出事發當時黃男在停車場取車時，因為一輛自小客車亂停，導致黃的車子無法駛出車格，黃情緒失控，直接猛衝該輛自小客，猛烈的撞擊力道不僅造成該車左側嚴重受損，還波及自小客另一則的特斯拉。

然而，黃男並未就此罷手，在將國產車撞開後，竟又倒車再次撞擊，而黃男三度撞擊後還下車查看，甚至順手撿起掉落的車體碎片，被撞的自小客車主趕來查看，發現轎車被撞爛當場傻眼。

▲彰化市某處停車場發生撞車糾紛。

事件發生後，國產車車主葉姓男子與特斯拉車主提告毀損， 而黃男則認為葉男亂停車行為妨礙其自由通行，已觸犯強制罪嫌，彰化警分局已受理此案，正積極調查釐清案發經過及各方責任，函送地檢署偵辦。