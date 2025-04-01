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啤酒品牌跨界美妝　海尼根、育膚堂各展創新力

▲▼MIT品牌育膚堂致力於「在家就能做到媲美沙龍級保養」，邀請零負評國民女神蔡黃汝（豆花）擔任育膚堂代言人。（圖／育膚堂提供）

▲MIT品牌育膚堂致力於「在家就能做到媲美沙龍級保養」。（圖／育膚堂提供）

生活中心／綜合報導

啤酒品牌跨界美妝，再掀話題。海尼根星銀（Heineken® Silver）日前正式推出Heineken® Smootheriser「極效輕盈乳液」，主打來自啤酒天然成分的保濕修護效果，將品牌招牌的「輕盈口感」延伸至肌膚觸感，成為近期引發討論的創意產品之一。另一方面，MIT本土保養品牌「育膚堂」也從敏感肌問題解決方案的角度，與美國實驗室合作開發，具備人體試驗數據，強調科學實證與安全成分。

海尼根表示，此次推出的乳液靈感來自星銀啤酒的清爽特性，乳液配方中添加與星銀相同的大麥與啤酒花萃取，旨在提供肌膚清新、柔潤、輕盈的使用體驗。儘管選在4月1日發表，但品牌強調，這款產品「並非愚人節玩笑」，而是真實推出的實體商品，搭配高質感包裝，結合生活風格與保養理念。

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▲▼海尼根星銀跨界保養，推出如啤酒般「清爽輕盈」的限量極效輕盈乳液。（圖／海尼根提供）

▲▼海尼根星銀跨界保養，推出如啤酒般「清爽輕盈」的限量極效輕盈乳液。（圖／海尼根提供）
▲▼海尼根星銀跨界保養，推出如啤酒般「清爽輕盈」的限量極效輕盈乳液。（圖／海尼根提供）

海尼根全球品牌負責人 Nabil Nasser 表示：「我們希望透過幽默、創新與文化的結合，打造一次跨界驚喜。不論是喜歡啤酒、熱衷保養，或兩者皆愛的消費者，都能從中感受到品牌的巧思與趣味。」

產品現已於亞洲市場開賣，並同步於海尼根官方 Instagram（@heineken_tw）與 LINE 官方帳號釋出相關資訊，強化與年輕消費者之間的互動。

育膚堂邀蔡黃汝擔任代言人　強調在地科學護膚實力

另一方面，MIT本土保養品牌「育膚堂」也積極拓展市場，參與2025年台北國際美容保養展暨美甲美睫博覽會，並邀請藝人蔡黃汝（豆花妹）擔任品牌代言人與一日店長，現場與消費者互動、分享自身保養心得。

育膚堂成立於2019年，由台南資深美容業者陳宜芳創立，主打「在家就能做到沙龍級保養」，產品線涵蓋養膚、活膚等系列，並與美國實驗室合作開發，具備人體試驗數據，強調科學實證與安全成分。

▲▼MIT品牌育膚堂致力於「在家就能做到媲美沙龍級保養」，邀請零負評國民女神蔡黃汝（豆花）擔任育膚堂代言人。。（圖／育膚堂提供）

▲▼MIT品牌育膚堂邀請零負評國民女神蔡黃汝（豆花）擔任代言人。（圖／育膚堂提供）
▲▼MIT品牌育膚堂致力於「在家就能做到媲美沙龍級保養」，邀請零負評國民女神蔡黃汝（豆花）擔任育膚堂代言人。。（圖／育膚堂提供）

蔡黃汝表示，因長期從事外景主持，肌膚容易曬傷與泛紅，曾一度對保養品失去信心。後來在創辦人小菲老師建議下，改用育膚堂產品，膚況明顯改善，連化妝師都發現妝感服貼許多，這樣的改變讓她願意公開分享自己的使用經驗。

展會期間，育膚堂也將介紹完整產品系列與保養概念，並針對專業通路尋求合作機會，強調品牌以專業輔導與穩健經營支持合作店家，打造具備系統化服務與市場競爭力的美容團隊。

跨界與專業並進　海尼根、育膚堂各展現品牌創新與市場應變力

不論是海尼根星銀以啤酒成分打造保養品，挑戰消費者對產品分類的既定印象，還是育膚堂透過科學驗證、專業背景打造MIT保養品牌，這兩個看似毫不相關的品牌，在行銷策略與產品定位上皆展現出對市場脈動的敏銳反應與創新實力。

未來，品牌如何延續創新動能並與消費者建立更深層連結，將是影響市場布局與品牌認同的重要關鍵。

▲▼海尼根星銀跨界保養，推出如啤酒般「清爽輕盈」的限量極效輕盈乳液。（圖／海尼根提供）

▲「海尼根星銀極效輕盈乳液」，靈感來自海尼根星銀輕盈的特性，萃取自星銀啤酒的天然成份精華，讓「輕盈」不只停留在味蕾（圖／海尼根提供）

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