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葉問第二代傳人郭偉湛去世　享年75歲　首創「13段考核」收學徒

▲詠春拳大師郭偉湛辭世，享年72歲。（圖／翻攝自微博）

▲詠春拳大師郭偉湛辭世，享年72歲。（圖／翻攝自微博）

記者閔文昱／綜合報導

佛山市詠春拳協會會長、國家級非遺代表性計畫詠春拳市級代表性傳承人郭偉湛先生，於2025年3月28日晚間辭世，享年72歲。郭偉湛是葉問的再傳弟子，長年致力於詠春拳的傳承與發展，他的辭世無疑是詠春拳界的一大損失。

綜合陸媒報導，郭偉湛1953年出生，自幼便對詠春拳展現濃厚興趣，1962年，他在父親郭富的指導下正式學習詠春拳。郭富為葉問在廣州與佛山所收的7名弟子之一，對武學傳承極為嚴謹。在嚴格的訓練下，郭偉湛每日堅持長時間練習，從基本功到黐手對打，不斷磨練自身技藝，逐漸成為詠春拳的佼佼者。

隨著武術風氣的復甦，郭偉湛於1980年代積極參與詠春拳的教學與推廣，並於1996年正式加入佛山精武會。2004年，他創立郭氏詠春拳總會，開創十三段位制，嚴格考核學徒，以確保詠春拳的傳承品質。2013年，他被評為詠春拳市級非遺代表性傳承人，並在2014年擔任詠春拳總會會長，持續推動詠春文化的發展。

2018年，詠春拳總會更名為佛山市詠春拳協會，成為獨立註冊的官方機構，專責資格認證與技術管理。郭偉湛一生致力於詠春拳的傳承與推廣，對武術界貢獻良多，他的辭世無疑是詠春拳界的一大損失。

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