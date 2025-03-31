「2盤肉破萬」挨批剝皮...店家喊冤！前員工開撕老闆：脾氣差

▲有民眾到台南牛五藏用餐，5個人點無菜單料理，竟吃了破萬元。（圖／翻攝自Threads）

圖文／CTWANT

台南知名餐廳「牛五藏」近日陷入爭議，5名女子到店內吃燒烤，因為是無菜單料理，結帳時才知道金額，結果加上服務費總共15440元，其中櫛瓜與山藥分別要價880元，2盤燒肉就破萬，而且換木炭也要錢。不只如此，前員工也加碼爆料，揭露老闆不為人知的黑暗面。

本站曾報導《2盤肉10100元！5女吃燒烤疑遭剝皮：炭火都要錢 業者喊冤曝真相》，5名女子到牛五藏聚餐慶生，請老闆準備5個女生的份量，心想過去吃火鍋價格都還合理，就沒有多問，豈料結帳傻眼，8片山藥880元、12片櫛瓜880元、肉2盤分別是5500元和4600元，甚至連炭火都要收錢，「史上第一次遇到！」

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對此劉姓業者解釋，餐廳是無菜單料理，當天吃的是特選台灣牛的主廚熟成上蓋，每條牛只有2條肋眼上蓋；至於日本山藥、南投高山櫛瓜，也都去頭去尾，只取中央較厚的部位，成本比較高，價格自然就偏高。

▲老闆展示當天客人點的料理。（圖／CTWANT）

消息在《Threads》引發熱議，不少前員工出面爆料，「老闆真的極度情緒障礙、又小氣，整個很貪小便宜只想賺客人的錢，只要生意不好就會全怪罪到員工身上，不只內外場、辦公室也是流動率超高，曾經被破口大罵髒話的員工路過」、「前員工+1，其實老闆只要發現負評，就會請自己員工去檢舉負評，而且老闆認識市長，認識很多大老闆」、「飆罵員工是常態還踹椅子辱罵，有員工受不了去提告，在職員工還幫老闆刪監視器畫面，讓警方沒有證據」。

此外，還有前員工指出，老闆會看辦公室監視器，「發現我們在講老闆壞話，還說要告我，就被記了小過呢（扣3000），領薪水時有去找老闆理論，我問他我有指名道姓嗎？老闆說不出來，就直接把3000退我了，超爆笑」。

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