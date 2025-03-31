華航購10架空巴A350-1000　2029年起交機「投入歐美航線」

▲中華航空今與空中巴士正式簽署10架A350-1000廣體客機訂單。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／桃園報導

中華航空規劃新購20架客機及4架貨機，其中客機分別與歐洲空中巴士、美國波音各採購10架新機。華航今（31日）與空中巴士正式簽署10架A350-1000廣體客機訂單，新機隊預計自2029年起開始交付，將投入北美與歐洲長程航線。華航新任董事長高星潢、總經理陳漢銘上任後，今首度出席公開活動。

中華航空採購10架A350-1000廣體客機，今舉辦簽約儀式，由華航董事長高星潢與空中巴士民用飛機業務銷售執行副總裁Benoît de Saint-Exupéry共同簽署，新機隊預計2029年起開始交付，此次購機計畫除了10架A350-1000確定訂單，還包含5架選購權，增加整體機隊營運彈性，鞏固長程航線的市場地位，特別是紐約、倫敦等高需求航點。

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華航A350-1000新機隊延續豪華商務艙、豪華經濟艙及經濟艙三艙等配置，全面提升空中飛行舒適度及更寬敞客艙空間、科技感的電子窗簾，客艙氣壓、濕度與安靜的飛行環境，提供旅客頂級的飛行體驗。

▲▼華航今與空中巴士正式簽署10架A350-1000廣體客機訂單。（圖／記者李姿慧攝）



高星潢表示，A350-1000機隊引進是未來發展的重要里程碑，這是經過多次評估後做出的決定，確保效益和安全，這款新機將有助於擴展高運量和長航線需求，新世代飛機提供的舒適度超越以往所有世代產品，將成為旗艦機種。

高星潢指出，A350-1000擁有卓越的性能與寬敞舒適的客艙空間，將為旅客帶來更優質的飛行體驗。此外，華航現有的15架A350-900機隊於2027年起將斥資進行客艙升級，同樣委託空中巴士進行改艙工程整合與技術服務，將與A350-1000新機隊共同打造華航A350旗艦機隊，展現東方美學與品牌特色。

▲華航董事長高星潢。（圖／記者李姿慧攝）

空中巴士商用飛機行銷部執行副總裁Benoît de Saint-Exupéry表示，歡迎華航加入快速成長的A350-1000營運業者行列。身為最早引進A350-900的航空公司之一，華航在擁抱先進航空科技的過程中扮演先驅角色。

他說，A350-1000是業界的長程客機領導者。選擇全球最先進的A350-1000長程客機，將讓華航持續提升機隊，同時為長途旅行帶來最優越的營運效益與舒適性。

▲空中巴士商用飛機行銷部執行副總裁Benoît de Saint-Exupéry。（圖／記者李姿慧攝）

交通部長常務次長林國顯表示，目前華航機隊目前有83架，其中有15架A350-900，加上這10架A350-1000，超過四分之一為同一機型，對維修和機組員調度更有效率、更好運作，A350-1000是一架很好的飛機，比起傳統飛機節省燃油四分之一，環保、噪音和旅客舒適度表現上非常優秀，是非常好的機型，對華航來說是虎上添翼。

林國顯指出，華航疫情期間創造高收益，是全世界少數在疫情期間獲利的航空公司，期盼新機隊把國人帶到更多地方，也期待交機順利，甚至提早交機，對台灣來說非常重要，希望兩家公司攜手走更遠，把台灣帶到全世界。

華航表示，A350-1000作為空中巴士最新一代的廣體客機，搭載勞斯萊斯Trent XWB-97發動機，具備卓越燃油效益與環保性能，預估可節省25% 的油耗以及碳排量；此次新機引進，展現華航對於航網發展與機隊現代化的承諾，更有助實現2050年淨零碳排的目標。

華航規劃，未來將陸續引進10架空中巴士A350-1000客機、10架波音777-9客機及4架777-8F貨機，新機隊預計自2029年開始交付，今(31日)與空中巴士簽約，5月初與波音公司簽約。

