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桃機今年客運量估超越疫情前　華航董座揭「票價難降」2原因

▲▼中華航空今與空中巴士正式簽署10架A350-1000廣體客機訂單。（圖／記者李姿慧攝）

▲中華航空今與空中巴士正式簽署10架A350-1000廣體客機訂單。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／桃園報導

中華航空新購10架空中巴士A350-1000廣體客機，新機隊預計2029年起交付，華航董事長高星潢上任後今首度出席公開活動，高星潢受訪時表示，今年桃機運量預估將衝破2019年疫情前，看好未來客貨運市場，不過機票價格未來下修機率不高，主要是需求旺盛加上永續航空燃油成本高影響。

華航董事長高星潢表示，A350-1000將於2029年開始交機，這飛機適合大運量、長航程，包括美東和歐洲，飛紐約、倫敦航線未來將用A350-1000來取代A350和波音777。

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整體機隊交機情況，高星潢指出，目前交機狀況有點延遲，但仍持續在交機，目前A321已經交了15架，還有9架，今年底和明年初還有波音787，後續A350-1000預計2029年起開始交機，目前華航機隊有83架，未來將朝90架到95架機隊邁進。

至於未來航點拓展，高星潢表示，華航布局屬於穩健型，目前飛機的運量並沒有那麼充足，只能慢慢穩健中求發展，貨機也開了多倫多航點，客機目前除桃園到熊本外，還有高雄過去熊本的航點，將持續審慎評估，讓現有航班加密，運能往上提升。

▲▼華航董事長高星潢。（圖／記者李姿慧攝）

▲華航董事長高星潢。（圖／記者李姿慧攝）

高星潢指出，以IATA數據來看，今年航空運能往上升，尤其亞太地區，預估成長達到雙位數，約有11.5%左右；桃機運量已回復2019年的94%到95%左右，今年預估會衝破2019年數據，客運預估將持續正向成長的市場，至於貨運市場仍有變數，不過貨運市場預估會往上走，尤其電商方興未艾，客貨市場將達到很不錯成績單。

由於交通部積極擴展雙印市場，針對印度航點直航，高星潢表示，目前飛機運能受限，只能很謹慎布局，印度和芬蘭都有研究，將來飛機到了，數量夠了，運能夠了，會持續拓展歐洲亞洲各地方新航點。

針對未來機票價格趨勢，高星潢指出，機票售價取決供給需求，假如今天某個場站需求旺盛，票價不太容易掉得下來，加上配合淨零碳排，飛機需添加永續航空燃油SAF，成本較高，2025年和未來幾年機票價格往下掉的機率不是很高。

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