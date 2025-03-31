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今全台有雨　「下最大」地區曝

（圖／翻攝氣象應用推廣基金會專欄）

▲吳德榮說，最新歐洲模式模擬今晚8時地面氣壓及降水圖顯示，中部以北明顯降雨，南部偶有零星飄小雨的機率。 （圖／翻攝氣象應用推廣基金會專欄）

記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮表示，今日中部以北明顯降雨，南部偶有零星飄小雨的機率；清明連假頭2天天氣穩定，末2天有短波掠過，伴隨華南中層雲系東移，是否伴隨局部零星飄雨的機率，需進一步觀察。

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，今晨本島平地的最低氣溫為苗栗三灣鄉10.8度，各地區平地的最低氣溫約在11至14度。

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吳德榮指出，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日華南雲系續東移，中部以北明顯降雨，南部地區偶有零星飄小雨的機率，受大陸冷氣團影響，北台灣濕冷，其他地區早晚冷。

（圖／氣象署）

▲▼最新觀測圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

吳德榮說，周二白天起降雨範圍逐漸縮小，北部、東半部仍有局部短暫雨，冷空氣略減弱，氣溫微幅回升，北台灣仍濕涼；周三續好轉，北部及中南部轉晴朗穩定，白天氣溫明顯回升，花東偶有局部短暫雨的機率，各地早晚偏涼。

吳德榮分析，清明連假頭2天（周四、周五）天氣穩定，各地晴時多雲，氣溫逐日回升，北舒適南微熱，早晚仍偏涼；清明連假末2天（周六、周日）有短波掠過，伴隨華南中層雲系東移，其模擬強度偏弱，帶來輕微變化，各地雲量增多，但是否伴隨局部零星飄雨的機率？各國（歐、美、加、日）模擬並不一致，需進一步觀察。

（圖／氣象署）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

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