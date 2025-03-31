快訊／吹8級強風！　全台變天「5縣市大雨特報」

▲本周天氣圖。（圖／氣象署）



記者陳俊宏／台北報導

防8級以上強陣風，5縣市大雨特報！中央氣象署提醒，今日華南雲雨區東移，北部及東北部有雨，中部、東部、東南部、恆春半島及南部山區有局部短暫雨，其他地區亦有零星短暫雨。

大雨特報：基隆市、新北市、宜蘭縣、花蓮縣、南投縣

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氣象署今天清晨發布「大雨特報」，東北風影響及華南雲雨區東移，今日基隆北海岸、宜蘭地區及南投、花蓮山區有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨，山區慎防坍方及落石。

▲▼最新觀測圖。（圖／氣象署）



氣象署也發布「陸上強風特報」，東北風明顯偏強，今晨至周二晚，蘭嶼、綠島、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上，或陣風8級以上發生的機率。

氣象署說，今日大陸冷氣團影響加上華南雲雨區東移，北部、東北部及中部山區降雨機率仍高，下雨時間長且容易有局部大雨，中部平地、花東及南部山區也有局部短暫雨，南部平地的降雨則較為零星。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）



氣象署指出，各地早晚偏冷，中部以北及東北部低溫約12到14度，南部及花東約15至17度；白天北部及東北部氣溫回升有限，高溫約15到17度，中部及花蓮約18至22度，其他地區可以來到24至27度。

氣象署預報，周二、周三冷氣團稍減弱，水氣仍多，北部、東半部、恆春半島及中南部山區有局部短暫雨；周四東北季風影響，基隆北海岸、東半部及恆春半島有局部短暫雨，北部亦有零星短暫雨。

氣象署表示，周五東北季風減弱，氣溫回升，周五至周日東半部及恆春半島有局部短暫雨，北部亦有零星短暫雨。