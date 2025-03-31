與我斷交一年　諾魯在陸使館開張稱：堅持一中無絲毫動搖

▲諾魯在大陸使館開張。（圖／翻攝央視新聞，下同）

記者陳冠宇／綜合報導

在與中華民國斷交一年多之後，諾魯駐大陸使館今（31）日在北京開館，諾魯外交貿易部部長安格明出席開館儀式時稱，諾魯「堅持一個中國原則的立場不會有絲毫動搖」。

諾魯駐大陸使館今日在北京舉行開館儀式，諾魯外交貿易部部長安格明專程赴大陸出席此次開館儀式。

據《央視新聞》引述，安格明在開館儀式上表示，諾魯堅持一個中國原則的立場不會有絲毫動搖，期待繼續拓展雙方各領域合作，推動諾中關係不斷邁上新台階。

此前，大陸外交部長王毅26日會見訪問北京的安格明。王毅表示，中方讚賞諾方堅定奉行一個中國政策，相信諾方將繼續支持中方維護主權和領土完整，夯實兩國關係的政治基礎。

王毅稱，願與諾方深化農漁業、體育、海洋開發、應對氣候變遷、能力建設等各領域合作。祝賀諾魯駐大陸使館即將正式開館，中方願為使館運行提供便利和協助。

安格明當時稱，衷心感謝中方為諾魯基礎設施建設和經濟社會發展提供的寶貴幫助，助力諾魯民生改善和可持續發展。諾魯堅持一個中國原則的立場不會有絲毫動搖，期待拓展雙方各領域合作，推動諾中關係不斷邁上新台階。

2024年1月15日，中華民國外交部獲悉諾魯將以聯合國2758號決議以及一中原則等為理由，與中華民國斷交，為維護國家尊嚴與主權，終止與諾魯共和國外交關係，全面停止雙邊合作計畫、撤離大使館及技術人員。

同年1月24日，大陸和諾魯恢復外交關係，諾魯成為大陸第183個建交國。

中華民國與諾魯在1980年建交，但諾魯在2002年與大陸建交；直到2005年復交後，2024年二度斷交。

▼諾魯外交貿易部部長安格明。