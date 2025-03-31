快訊／5縣市大雨特報！一路下到深夜

▲中央氣象署發布大雨特報。（示意圖／ETtoday資料照）

記者陳嘉恩／台北報導

中央氣象署上午10時20分針對5縣市發布大雨特報，因東北風影響及華南雲雨區東移，今（31）日基隆北海岸、宜蘭地區及南投、花蓮山區有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨，山區慎防坍方及落石。

氣象署表示，今天大陸冷氣團影響加上華南雲雨區東移，北部、東北部地區及中部山區降雨機率仍高，下雨時間長且容易有局部大雨，中部平地、花東地區及南部山區也有局部短暫雨，南部平地的降雨則較為零星。

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氣象署預測，今各地早晚偏冷，中部以北及東北部低溫約12到14度，基隆北海岸有局部10度左右或以下低溫發生的機率，請注意保暖，南部及花東低溫約15至18度，白天北部及東北部氣溫回升有限，感受仍偏冷，高溫約15到17度，中部及花蓮天氣也偏涼，高溫約18至22度，其他地區則較為舒適，高溫可以來到24至27度。

氣象署表示，中部以北、東北部及東部3500公尺以上高山有零星降雪的機率，高山路面可能出現積冰、結霜等現象，較為濕滑，上山活動請注意安全。

大雨地區：基隆市、新北市、南投縣、宜蘭縣、花蓮縣

影響時間：31日上午至31日深夜



▲氣象署大雨特報地圖。（圖／氣象署提供）

資料來源：氣象署