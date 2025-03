AI吹吉卜力風格圖踩紅線了？侵權警告信瘋傳　吉卜力工作室回應了

▲AI繪製吉卜力風格圖片踩紅線了,侵權警告信網路瘋傳,吉卜力工作室曝真相。(圖/翻攝自X)

記者趙蔡州/綜合報導

ChatGPT生成的「吉卜力風格圖片」近期在全球爆紅,但也因此引發侵權疑慮,網路上近日流傳一張吉卜力工作室的警告信,警告網友使用AI生成吉卜力風格的圖片已涉嫌侵害著作權。對此,吉卜力近日受訪時澄清,他們沒有發布任何的警告信,網路謠傳的內容全都不是事實。

ChatGPT的圖像生成功能上線後,網友紛紛將現實照片轉換成吉卜力風格圖片,像是吉卜力版的馬斯克(Elon Musk)、美國總統川普(Donald Trump)競選時遭槍擊的場面,連OpenAI執行長Sam Altman都把X帳號的大頭貼換成吉卜力風格的圖片。

有外國網友26日在X表示,他要製作一款可以把任何圖片轉換成吉卜力風格圖片的應用程式,不料貼文才發布不到一天,這位外國網友27日突然貼出一張吉卜力工作室的警告信,信中警告他的應用程式已涉嫌侵害著作權,要求他立刻停止應用程式開發,否則不排除透過法律途徑求償。

外國網友收到警告信的消息一出,立刻引發各國網友熱烈討論,許多人認為吉卜力工作室終於要遏止「吉卜力風潮」。然而,吉卜力工作室近日接受日媒訪問時,強調工作室沒有發布任何的警告信,網路謠傳的內容全都不是事實,至於對「吉卜力風潮」的看法,工作室仍未做出回應。

Just got this cease and desist from Studio Ghibli



AI creators deserve protection, not punishment. Expression is sacred. Imagination is not illegal



If I have to be a martyr to prove that, so be it.



I’m assembling a legal team



Firms who believe in this fight, reach out https://t.co/0leoJsCxBQ pic.twitter.com/3phuHZvIvM