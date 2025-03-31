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AI吹吉卜力風格圖踩紅線了？侵權警告信瘋傳　吉卜力工作室回應了

▲▼吉卜力發律師警告信「停止AI風格模仿」？吉卜力工作室最新回應。（圖／翻攝自X）

▲AI繪製吉卜力風格圖片踩紅線了，侵權警告信網路瘋傳，吉卜力工作室曝真相。（圖／翻攝自X）

記者趙蔡州／綜合報導

ChatGPT生成的「吉卜力風格圖片」近期在全球爆紅，但也因此引發侵權疑慮，網路上近日流傳一張吉卜力工作室的警告信，警告網友使用AI生成吉卜力風格的圖片已涉嫌侵害著作權。對此，吉卜力近日受訪時澄清，他們沒有發布任何的警告信，網路謠傳的內容全都不是事實。

ChatGPT的圖像生成功能上線後，網友紛紛將現實照片轉換成吉卜力風格圖片，像是吉卜力版的馬斯克（Elon Musk）、美國總統川普（Donald Trump）競選時遭槍擊的場面，連OpenAI執行長Sam Altman都把X帳號的大頭貼換成吉卜力風格的圖片。

有外國網友26日在X表示，他要製作一款可以把任何圖片轉換成吉卜力風格圖片的應用程式，不料貼文才發布不到一天，這位外國網友27日突然貼出一張吉卜力工作室的警告信，信中警告他的應用程式已涉嫌侵害著作權，要求他立刻停止應用程式開發，否則不排除透過法律途徑求償。

外國網友收到警告信的消息一出，立刻引發各國網友熱烈討論，許多人認為吉卜力工作室終於要遏止「吉卜力風潮」。然而，吉卜力工作室近日接受日媒訪問時，強調工作室沒有發布任何的警告信，網路謠傳的內容全都不是事實，至於對「吉卜力風潮」的看法，工作室仍未做出回應。

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