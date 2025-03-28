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同事亂扔「抽旅客血液」的針頭！護理師遭刺傷...主管反應讓她崩潰

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／黃瓊慧 桃園觀察日記） 

▲護理師被針頭給刺傷。（圖／翻攝自Facebook／黃瓊慧 桃園觀察日記）

記者曾筠淇／綜合報導

「機場第一線檢疫人員爆發重大業務傷害過失！」桃園市議員黃瓊慧在社群平台上發文，透露有一名護理師陳情，因為同事隨意將抽過各地「有症狀旅客」血液的針頭丟在垃圾袋，所以導致她有很高機率染病，如今她因服藥不舒服而請假，卻又被主管刁難，讓她快崩潰。

黃瓊慧在臉書、Threads上發文爆出「機場第一線檢疫人員爆發重大業務傷害過失！」來自防疫第一線的護理師陳情，她被同事隨便丟在垃圾桶的30幾支針頭給刺傷，這些針頭抽過來自世界各地「有症狀旅客」的血。護理師說，血抽完後，針頭應該要放在專門的醫療廢棄物盒子內，不可以亂丟，然而卻因同事隨意棄置，而讓她被有感染疑慮的針頭刺傷。

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護理師說，同事害得她有感染愛滋病、梅毒、B型或C型肝炎、以及各種性病或傳染病的機率。而後她自行就診，醫師要她服用抗愛滋、抗梅毒等性病的藥物，並且需要持續追蹤，因為愛滋病有潛伏期。護理師透露，她服藥之後，產生不適的副作用，結果想請假卻被主管刁難，「說要簽呈到疾管署長那邊才能予以准假」。

護理師透露，主管還說她的想法太負面了，又不一定會感染愛滋病，讓她身心受創，非常崩潰。黃瓊慧也還原當時狀況，「陳情時向我淚訴她還沒有結婚、潔身自愛，怎麼會搞到要服愛滋病的藥？而且還有好多地方沒有去、家裡有爸爸媽媽需要照顧，後面的人生該怎麼辦？我聽了也好難過鼻酸」。

黃瓊慧也在留言處直言，「這位護理師在機場服務15年，疫情期間守在防疫第一線，為我們攔住很多境外移入的案例」，現在因為同事的疏失，而處在風險中，結果「她的主管居然說她因工傷請假，必須要先請病假，而工傷假要給莊人祥署長審核簽呈？我們的國家是這樣對待第一線的嗎？」針對指控，截稿前尚未取得相關單位回應。

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