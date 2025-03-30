低溫+強風+大雨3警報齊發　「冷氣團夾水彈」4縣市跌破10°C

▲中央氣象署發布低溫特報。（示意圖／ETtoday資料照）

記者許力方／台北報導

中央氣象署今（30日）晚上10時25分針對新北、苗栗、金門、連江4縣市發布低溫特報，受大陸冷氣團影響，北台灣整天濕冷，將出現持續10度左右低溫。另外，華南雲雨區東移，各地有局部短暫陣雨，北部、東北部地區及中部山區降雨最為明顯，今晚至明（31）日基隆、新北、宜花發布大雨特報，有局部大雨；加上東北風明顯偏強，西半部沿岸15縣市有平均風6級以上或陣風8級以上發生機率，發布「陸上強風特報」。

氣象署預報，明天華南雲雨區持續東移，各地降雨機率偏高，北部、東北部地區及中部山區降雨最為明顯，下雨時間長且容易有局部大雨，中部、花東地區及南部山區有局部短暫雨，至於南部平地也會有零星短暫雨；大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣濕冷，整天氣溫在12到15度之間，尤其夜晚清晨在北部近山區、基隆北海岸局部低溫可以來到10度左右，其他地區早晚也冷，低溫約14至17度，白天中部及花蓮高溫約17至22度，感受偏涼，至於南部及台東則較為舒適，高溫可以來到24度以上。

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因大陸冷氣團影響，北部、東北部及東部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷；今下午至明（31日）金門縣、連江縣及新北市局部地區有持續10度左右或以下氣溫（橙色燈號）發生的機率，發布範圍包括新北市、苗栗縣、金門縣、連江縣等4縣市，預計影響時間將持續到31日傍晚6時。

低溫橙色燈號2（平地低溫10度以下且連續24小時12度以下）：

新北市、金門縣、連江縣



低溫黃色燈號（平地低溫10度以下）：

苗栗縣

▲▼大雨+強風+低溫3警報齊發。（圖／中央氣象署提供）

資料來源：氣象署