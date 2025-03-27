做錯飲料要「罰寫6大張配方」！知名手搖店員工怒：被當小學生

▲知名連鎖飲料店遭人上網爆料，做錯飲料被懲處罰抄寫配方 。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

罰寫是不少人學生時期的惡夢，不過高雄一間知名紅茶手搖飲連鎖店竟被爆出，員工只要做錯飲料，就會被罰「抄滿6大張」的配方，讓員工怒喊被當小學生，「沒遇過這麼誇張的公司！」對此，高雄市勞工局也回應了。

一名網友在社群平台Threads發文表示，自己在某知名連鎖飲料店上班，不僅上班遭到監控、監聽，還被懲罰性抄寫飲料配方，「做錯飲料自己買單合理，但是還要我們罰寫，是當我們國小生？」

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▲員工只要做錯飲料，就會被「罰寫6大張」。（圖／取自Threads）

貼文曝光後，網友紛紛留言回覆，「罰寫是什麼鬼」、「好好笑，這到底什麼規定」、「罰寫是什麼奇葩的小學生處理方式」、「怎麼還有罰寫這個東西，當作幼稚園在教嗎」、「我猜應該是退休國小老師開的。」

不過也有人持不同看法，「罰寫已經是這個『社會上很輕的代價了』，有沒有心對待一份工作而已」、「好好記起來自己工作應該具備的職能，不是過分的要求，為什麼要做到需要人家要求罰寫的程度？自己也說了又不是國小生，換個角度想能夠花錢請到成年人，誰想花錢請像國小生的員工，做錯飲料不是自己買單這麼簡單的事情，還很有可能造成客人不開心之類的事情。」

針對雇主是否能以「罰寫」處分員工？對此，高雄市勞工局表示，員工犯錯要求罰寫懲處，雖屬事業單位內部管理事項，並未涉及勞基法相關規範，但懲處方式及程度仍應合理並符合比例原則，且不得違反公序良俗，若勞資雙方對內部管理獎懲存有爭議，可申請勞資爭議調解釐清。

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