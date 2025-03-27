「台北澀谷」掰了！南西商圈變回原樣　全看傻：秒打回台灣

▲台北捷運中山站1號和4號出口，新畫設20公尺寬的行穿線。（圖／記者袁茵攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

台北捷運中山站1號和4號出口前方處，18日新設20公尺寬的行穿線，在網上引起討論，有人稱讚「台北小澀谷」，也有人覺得變得不方便，因為新光三越與誠品生活南西店的2處行穿線被刨除。北市交通局事後將行穿線補畫回去，引來網友直嘆，「POV : 設計師被老闆改稿的心路歷程」、「直接從澀谷打回台灣。」

上週才畫設的新行穿線實施沒多久，如今被畫回原本的樣子，話題在Threads上引發討論，許多人都傻眼，「這是誰想的？先塗掉，然後再畫上一模一樣的」、「短短一條馬路可以又畫又改，超醜！要追上日本市容真的是天方夜譚」、「都還沒看到實體 就又被畫回來了。」

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也有人直呼，「畫回來才合理啊…不然過個對面馬路，要繞U型根本不合常理…」、「明明X型過馬路最方便，就要改成這樣，然後每次都塞爆。與其改來改去，不如認真想怎麼改善每到通勤時間就塞爆這件事」、「那個出口修了好久，一年以上了吧？」

▲2處行穿線已補畫回去。（圖／記者袁茵攝）



針對北捷中山站1號、4號出口前方畫設20公尺行穿線，卻刨除台北牛乳大王前、新光三越與誠品生活南西店的2處行穿線，引發網友覺得不方便。台北市交通局表示，會在近2日將2處行穿線補畫上去。而《東森新媒體ETtoday》記者26日實際到場，發現正有工作人員在補畫行穿線。

蔣萬安26日上午出席與中山區里長座談，針對是否因民眾反彈，所以補畫2處行穿線？蔣萬安表示，中山商圈發展非常活絡，每次碰到週六、日假日，周邊人潮都非常的多，所以上週北捷、交工處擴大行穿線畫設，就是希望讓行人能夠更方便、迅速、安全的來通行。

蔣萬安提到，而北市府觀察，民眾還是有兩側行穿線的需求，所以現階段也即刻做處理，「我週六也剛好經過這邊，有看到一些民眾的反應，我即刻聯繫交通局，請他們先就時相趕快做調整，恢復到一致；第二，目前我們也規劃用全日行人專用時相，將車輛、行人做一個完全的區隔。」

蔣萬安指出，第三，目前先恢復兩邊的行穿線，即刻要求交通局等相關單位，進行整體入口全面的整體規劃設計，方便當行人號誌可以通行的時候，全面往各方向來通行。

至於中山商圈將於本週六進行2.5小時封路，未來會不會再進一步擴大，附近商圈都已經接受了嗎？蔣萬安回應，北捷將於29日進行試辦，北市府會持續跟地方溝通，希望能夠帶給市民方便、安全的徒步空間，也會視目前試辦的情形來滾動式檢討。