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獨／創意私房餘波盪漾　關鍵偷拍案幣流涉案人恐被當高級會員

▲黃益中公布13名「創意私房」會員名單、洪偉傑透過EZCourse發出聲明回應。（圖／翻攝自翻攝自Facebook／黃益中、EZCourse）

▲黃益中公布13名「創意私房」會員名單，烏龍爆料事後緊急道歉。（圖／翻攝自翻攝自Facebook／黃益中、EZCourse）

記者張君豪／台北報導

近來隨著黃子佼是創意私房會員、購買持有2259部未成年性剝削影片遭輕判8月引發社會不滿，不少名嘴信誓旦旦表示創意私房有80名高級會員，呼籲政府應公布名單，甚至經常評論時事的公益老師黃益中也在臉書公布13位會員名單，未料烏龍爆料錯指知名線上課程學習平台「EZCourse」的副總洪偉傑，黃益中緊急發聲明致歉。

曾承辦創意私房的警察透露，這些名嘴「看到黑影就開槍」，公布的會員名單均是早遭檢警逮捕移送的犯嫌，「連我們都不知道創意私房有高級會員這種稱呼！」、「最近很夯的80人名單是哪裡來的？」對近期社群平台無證據隨意爆料風氣頗感無奈。

▲▼創意私房迄今尚未落網的主持人老馬在論壇推廣偷拍營利計畫，造成上百名台女身陷偷拍風暴。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

▲創意私房迄今尚未落網的主持人老馬在論壇推廣偷拍營利計畫，造成上百名台女身陷偷拍風暴。（圖／翻攝畫面）

根據曾偵辦創意私房的專案小組成員透露，大陸人老馬創立的創意私房論壇，內容充斥著偷拍、未經同意公布的性愛影片及裙下風光、女性如廁洗澡等影片，簡言之「創意私房」是個以偷拍滿足變態會員窺淫慾望為主的性剝削影片產製販售論壇，「未成年兒少性影片」在創意私房並非主流。

早在北市婦幼隊及刑事局電偵大隊偵辦創意私房案件初期，專案小組逮捕第一波產製違法性剝削、偷拍性愛影片的創意私房工作人員時，就曾粗略統計過，該論壇的兒少未成年影片僅有數十部之譜，相較於黃子佼持有2259部未成年性影像，「如果這個說法為真、那麼黃應該有其他購買蒐集影片的管道。」

知情警私下透露，警方專案小組近年處理創意私房案件，先針對該論壇產製最多偷拍性愛影片、重量級台柱拍攝者「橘子」與「瀟湘公子」及其他影片上傳者先拘提到案，目前這些偷拍影片拍攝者均受刑入獄中。

去年則是士林區爆發皇池溫泉會館遭歹徒架設針孔偷拍，警方事後拘提涉案創意私房論壇、人稱「GOGO哥」的林男到案，這些拍攝影片落網者多是拍攝未經同意的性愛、裙下、走光影片遭檢警盯上，且涉案會員大多入獄服刑，關鍵在於去年該起偷拍案件，檢警鎖定7-80筆以虛擬貨幣購買該系列偷拍影片的論壇會員，是否這些會員就是名嘴筆下的「創意私房高級會員」，目前該案仍在持續偵辦中，檢警不願正式回應。

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