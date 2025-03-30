獨／沒有高級會員！創意私房隨消費額累進　去年已遭駭客滅站

▲台灣駭客去年7月19日16時正式對創意私房論壇發動毀滅性攻擊、刪除網站並置換首頁。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

近期因高檢署剪報分案，強調徹查「創意私房」其他高級會員涉入兒少偷拍、收藏兒少性影音等犯罪行為引發討論，消息曝光後也引發外界關注，但讓承辦檢警驚訝的基本事實是，創意私房早在2024年7月19日就已經被駭客滅站，外界撻伐聲浪不減，檢警如何從被駭客剿滅的網站清查會員資料，著實引發外界好奇。

警界知情者透露，日前公民老師兼名嘴黃益中公布的創意私房高級會員名單存在兩個疑點，第一、黃聲稱名單是創意私房高級會員，但事實上名單上的所有人都是這幾年檢警戮力偵辦早已移送法辦的對象，「早就已經是舊聞，這些人均被檢警拘提移送法辦了」、「名單上的照片也是新聞媒體採訪當時拍的」。





▲今年初暗網有駭客兜售創意私房論壇會員資料，檢警查探發現並非完整資料。（圖／翻攝畫面）

第二個疑點則是：「從頭到尾、創意私房論壇就根本沒有所謂『高級會員』這種稱呼」，知情者透露，創意私房的會員階級是採取消費累進制度，只要有購買影片就會成為該論壇的VIP2會員，隨著一定的消費金額可累進成為VIP3到VIP4級會員，不同等級的會員可瀏覽，購買的偷拍影片等級有差，「能進入的瀏覽區域也有差，老馬會針對不同的VIP開設不同的討論區，彼此瀏覽權限不同」，但從來沒有過所謂高級會員這樣的稱謂。

知情者嘲諷，「連會員名稱都弄錯了，他們分的清楚不同等級會員間的權利差異嗎？」事實上，早在2024年刑事局包含科偵中隊、偵九大隊、電偵大隊就已經針對創意私房論壇曾產製、持有購買兒少性影像的相端人等進行全台大掃蕩行動，當時台中地檢署承辦檢察官核發超過400張搜索票，針對創意私房案件全台涉及曾拍攝、產製、購買不法兒少性剝削影音產品的會員進行搜捕。

如今創意私房話題再起，但網站已遭駭客攻滅早無營運，「80名高級會員」不實傳聞越滾越大，高檢署要怎麼平息民眾質疑，有待觀察。

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