救援太慢！台女困瓦礫堆30小時狀況曝　台商急募人力自救

▲一名台灣女性受困長城飯店瓦礫堆已超過30小時仍無法救出，身體相當虛弱。（緬甸台商提供）

圖文／鏡週刊

緬甸中部在28日發生規模8.2強震，震源深度僅10公里，政府昨（29日）通報死亡人數已經增加到1,644人。值得注意的是，在緬台人中，一名女子被困在飯店瓦礫堆下超過30小時，身體虛弱，對此，緬甸台商總會秘書長羅振華指出，緬甸當地情況嚴重，需要救援者太多，目前已額外尋求人力，希望加速救援。

緬甸強震重創第二大城市瓦城，來自台灣的台灣林氏夫婦，恰巧在附近旅遊，根據《中央社》報導，當時夫妻倆在瓦城長城飯店（Great Wall Hotel）碰到強震，因先生較靠近門口，幸運在第一時間逃出，但妻子仍受困在飯店內，目前已超過30小時。

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報導指出，林妻和飯店工作人員被困在倒塌的飯店內，昨天透過工作人員對講機得知，林妻聲音聽來很虛弱。

對此，緬甸台商總會祕書長羅振華表示，瓦城災情嚴重，等待救援者太多，救援隊人手不足，這樣的情況大家都非常擔心，他已盡力請朋友再尋求救援隊支援。

羅振華指出，昨晚已有小型挖土機進駐、半夜陸續有救援人力加入，目前有些人獲救。



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