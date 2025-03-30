「機場塔台倒塌」衛星照直擊慘況　緬甸強震最新影像曝光

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記者詹雅婷／綜合報導

緬甸28日大地震災情慘重。美國衛星公司星球實驗室（Planet Labs）衛星影像顯示，奈比多國際機場塔台在地震發生後倒塌，塔身從底部位置斷裂，倒在地面上，且斷裂處嚴重結構損毀。

▲左圖為最新拍攝到的衛星影像，右圖是Google Maps留存的舊畫面。（圖／翻攝自X、Google Maps）

另外，美國太空科技公司馬薩爾科技（Maxar Technologies）拍攝到的最新衛星影像可見，許多民宅被震毀，橋梁倒塌，宗教場所淪為一片廢墟。緬甸大城市曼德勒（Mandalay，又稱瓦城）的因瓦大橋（Inwa Bridge）3月23日仍完好，但29日拍攝到的大橋已經遭到破壞，在水中斷成好幾截。

▲▼因瓦大橋（Inwa Bridge）。（圖／路透）

曼德勒的瑪哈穆尼寺（Mahamuni）的主塔明顯受損，阿南達與賓達亞（Ananda and Pindaya）宗教建築震後倒塌。另外，實皆省的馬西卡納（Ma Shi Khana）主塔被強震震毀。

▲▼ 馬西卡納（Ma Shi Khana）寶塔嚴重損毀。（圖／路透）

美國地質調查局推估，這是緬甸100多年來破壞力最強的地震，是繼2023年敘利亞土耳其大地震奪走15萬條人命以來的最致命強震。

▲▼阿南達與賓達亞（Ananda and Pindaya）被震壞。（圖／路透）

在地震發生後，緬甸隨即展開救援行動，但基礎設施受損，搜救工作進展緩慢。依據聯合國人道主義事務協調辦公室初步報告，仰光地區電力供水中斷，行動電話、網路依然處於不穩定狀態，仰光-奈比多-曼德勒的高速公路受損，導致交通受阻，地面出現的崩裂變形迫使巴士停駛。

許多國家與組織已表示會動員協助救災，中國大陸與印度的搜救隊已經抵達當地，協助尋找瓦礫堆下的受困人員。

▲▼瑪哈穆尼（Mahamuni）主塔受損。（圖／路透）