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大陸 大陸焦點 特派現場

陸「護士上門」！彈性上班月入近十萬　打針抽血換尿管「下單即可」

▲大陸「共享護士」提供上門服務。（圖／翻攝上觀新聞）

▲大陸「共享護士」提供上門服務。（圖／翻攝上觀新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸「共享經濟」成熟化之後，「網約護士」的新業態也悄然出現。病患或長輩可透過手機APP預約，選擇服務內容，便有專業護士上門提供打針、抽血、換尿管、換胃管等各種護理服務，使得行動不便的患者們無需再奔波往返醫院。截至2024年5月，大陸已有3000餘間醫療機構提供7類60多項網約護理項目。

▲大陸「共享護士」提供上門服務。（圖／翻攝上觀新聞）

《上觀新聞》報導，事實上，早在2019年，（大陸）國家衛健委就率先在北京、上海等六個省市開展了「互聯網＋護理服務」的試點工作。自2021年1月起，該服務模式被推廣至全國範圍。「網約護士」這一創新服務模式憑借其便捷性和專業性，受到了部分患者及其家屬的青睞，成為解決家庭護理難題的有效途徑。

民眾葉先生的妻子剛生寶寶，出院時黃疸指數仍高，然而，大陸近期流感傳染嚴重，去醫院回診感染的風險大增，因此，葉先生便選擇「網約護士」上門替寶寶測量黃疸，「護士上門時，會帶著機器，穿著鞋套，按規範進行護理操作，還會和產婦及家屬溝通交流，緩解緊張情緒。」

在北京一間公立醫院任職的小韓2016年加入護士上門服務的行列，一開始曾擔心安全問題，不過，客戶的熱情減少了她的擔憂，再加上不錯的收入，讓她更加投入這種新業態。

小韓表示，曾遇過一名罕病病童，他的父母每周都會下單，和他接觸的過程中，不斷地透過溝通交流，逐漸成了他的好朋友。另一名護士小周表示，對於不少獨居在家的老年患者或者無法出門的罕見病患者，定期上門的護士不僅提供必要的護理服務，更像是一劑溫暖的安慰劑，為他們帶來了心理上的慰藉。

▲大陸「共享護士」提供上門服務。（圖／翻攝上觀新聞）

「網約護士」 新業態興起後，有護士四年完成近3000單，每單成交金額200至300元（人民幣），護士獲得的利潤約7成，高峰期月近2萬人民幣（約9萬元新台幣）。小韓、小周均表示，在大城市，兼職網約護士完全有可能在一個月內，利用空閒時間接到60單左右，若是全職網約護士，一天能有1500元甚至2000元人民幣（約6761至9014元新台幣）的收入。

雖然「網約護士」巨大的發展潛力，仍面臨一些危機和挑戰。浙大城市學院文化創意研究所秘書長林先平表示，主管部門應出台相關法律規範，明確醫患雙方權責，保障護士的合法權益。完善護士執業的相關行業標準、風險規避制度、醫療事故權責的法律依據。

林先平強調，平台也需要「透明化」，與衛生管理部門相關平台建立工作模式，由衛生管理部門通過監管數據（如患者投訴數、滿意度情況等），定期對各平台開展審核督導，進行服務質量排名。

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