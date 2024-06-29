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預立醫療諮商費用降　灣橋榮院鼓勵規劃人生最後一哩路

▲▼ 預立醫療諮商費用門檻降灣橋榮院鼓勵鄉親自主決定生命終章 。（圖／灣橋榮院提供）

▲▼ 預立醫療諮商費用門檻降灣橋榮院鼓勵鄉親自主決定生命終章 。（圖／灣橋榮院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

臺中榮總灣橋分院配合衛生福利部113年生命教育，6月份在院內設攤宣導「預立醫療決定(AD)」及「預立安寧緩和醫療暨維生醫療抉擇(DNR)」，由已完成培訓的專業護理師及社工師現場說明，增進來院民眾對簽署「預立醫療決定書」活「預立安寧緩和醫療暨維生醫療抉擇意願書」的認知，理解如何與家人適切溝通，提前為自己在嚴重傷病或生命終點時的醫療方式預先規劃，當來到人生最後一哩路時，得以依照自我真實意願，有品質尊嚴的走到終點。現場也有「器官捐贈」簽署的解說及簽署贈愛心禮品活動，看診鄉親及院內員工諮詢及簽署踴躍。

▲▼ 預立醫療諮商費用門檻降灣橋榮院鼓勵鄉親自主決定生命終章 。（圖／灣橋榮院提供）

▲民眾踴躍簽屬預立醫療諮商，自主決定生命終章 。（圖／灣橋榮院提供）

灣橋分院護理部張慶榕護理長表示，關於「預立醫療決定」，在文件簽署前，依法規需先進行自費「預立醫療照護諮商(ACP)」；而衛生福利部自7月1日起，將末期病患、輕度失智、公告重症及居家照護等4大類民眾的諮商費用納入健保給付，降低簽署門檻；本院也持續配合宣導推動，期望使偏遠地區及弱勢民眾能夠更加了解相關資訊並且踴躍簽署，不但加速「病人自主權利法」及「安寧緩和醫療條例」的普及及落實，最重要的是能使鄉親大眾在生命終章時，擁有符合自我意願的醫療及維生決定權。

▲▼ 預立醫療諮商費用門檻降灣橋榮院鼓勵鄉親自主決定生命終章 。（圖／灣橋榮院提供）

張慶榕護理長說明，簽署「預立醫療決定」，可預先表達當成為末期病人、不可逆轉的昏迷、永久植物人、極重度失智或其他主管機關公告難以忍受疾病時，是否想要繼續維持生命的治療、人工營養或流體餵養，並能指定一位醫療委任代理人，在自己已無法做醫療決定時，代為決定治療意願。「預立安寧緩和醫療暨維生醫療抉擇」則是對於罹患嚴重傷病的病患，以支持、緩解性的緩和療護或跨域整合的安寧照護進行醫療，取代心肺復甦術、插管或電擊等急救，降低醫療干預，提升病患在患病末期的生活品質。

若需進一步理解相關資訊，歡迎民眾鄉親至臺中榮總嘉義暨灣橋分院或其他醫療機構索取宣傳褶頁，或於周一至周五0800-1730時來電預立醫療專線：05-2791072分機7347(灣橋分院)、05-2359630分機2501(嘉義分院)。此外，若有預立安寧醫療及器官捐贈相關問題，歡迎來電05-2791072分機7018(灣橋分院)、05-2359630分機1316(嘉義分院)。期待社區民眾共同關注推廣，使每個人能依照預立意願決定，在生命的最後階段，以自己希望的醫療方式，在愛與尊嚴中善終。

 
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