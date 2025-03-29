陸配恩綺喊冤「沒有鼓吹武統」：台灣正經歷綠色恐怖，顛倒黑白

▲陸配恩綺（左）、小微（右）在網路發表武統論，被限期出境。（圖／翻攝自抖音）

記者曾筠淇／綜合報導

陸配網紅「亞亞在台灣」劉振亞因鼓吹武統被廢止居留許可，已於25日晚間搭機離開台灣，有類似行徑的小微、恩綺，也必須於3月31日前出境。恩綺在抖音小帳上發布影片表示，「台灣正經歷著一場綠色恐怖，顛倒黑白」，導致她不得不和親人分開。

恩綺在抖音小帳上發布2分8秒的影片，她分享自己在台灣的直播之路，最一開始，她是「戶外文旅主播」，讓大家看到真實的台灣，一直到2024年10月軍演，她才轉為「愛國主播」。

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隨著軍演次數變多，恩綺感到害怕，「我想不是我一個人害怕戰爭，我不想看到飛機從我和我的孩子頭上飛過。」她曾在廣州工作，所以認識很多台商，「他們都熱愛大陸，希望和平統一，我也主張和平統一」，這樣才能帶來和平和繁榮。

▲恩綺發布新影片。（圖／翻攝自抖音／恩綺在台灣（感恩遇見））

接著恩綺強調，「我並沒有鼓吹武統」，當她走在路上，偶爾會碰見友善的台灣人，和她聊起「我們都是一家人，稱讚大陸的飛速發展，我非常的開心」，但她也有遇到阻礙，只是她從未退縮，因為不管在哪裡，都有好和不好的地方，「兩岸都是我的家、我愛的地方」。

恩綺說，她在台灣生活十幾年，「六年可以換護照，我並沒有拿，今天如果我是台灣戶籍，它應該可以給我帶來安全，但我不後悔」，不管多少人罵她，她都會坦然面對，「我依然堅定自己的信念」。

最後恩綺則說，「台灣正在經歷著一場綠色恐怖，顛倒黑白，才導致我不得不和親人分開，黎明前的黑暗，我相信一切都會風平浪靜」。