作家路寒袖走出課本　親自到和平區偏鄉與學生分享經驗

▲ 作家路寒袖親自到偏鄉和平國中，直接與學生面對面來分享寫作經驗。（圖／記者李陳信得翻攝，下同）

記者 李陳信得／台中報導

台中市教育局與逢甲大學今年合辦「提升美感教育品質城鄉藝術饗宴—大手攜小手實施計畫」，今(28)日邀請作家路寒袖老師至和平區和平國中，帶領師生們進行以生活中俯拾即是的照片為主題，進行自由新詩創作，啟蒙生活美感的種子。

和平國中位於台中的後花園，自然山林美景環抱，擁有藝術與美感教育唾手可得的資源。師生們習慣手機隨手拍，用自己的眼睛感受四時變化的美。路寒袖老師這次以「浮光掠影駐永恆」為題，先展示他遊歷各地的風景照片，一張或幾幀照片就可娓娓道來當地故事，或專屬於自己的感受。接著路寒袖老師佐以輕鬆活潑或精鍊深邃的文字，將故事或感受鐫刻成新詩，一段圖文並茂的美好回憶就此鐫刻在自己與讀者心中。

路寒袖老師分享了許多新詩作品，《在八卦山遇見賴和》就道出了他父親擔任火車司機的兒時記憶。「當家裡的米缸再也掏不到明天時，父親牽我的手就成了，一列想快卻跑得很慢的普通車。」他強調新詩極其自由，可以在現實與超現實間跳躍轉換，引人思緒遐想。路寒袖老師也分享他小孩在升學考試，看見自己的作品成為國文試題，竟然也是初次邂逅，幸好作答正確，成為父子間難忘的趣事。

校長葉天喜表示，美不僅僅是存在於博物館或是美術館，其實美的感受是存在於生活中許多角落與片刻。從學校培養美學素養或是美感教育其實可以從生活中做起。課本裡的作家，竟然走出課本前進偏鄉學校，讓師生們又驚又喜。路寒袖老師到校園和師生面對面聊寫作經驗，一起當場聊照片作新詩，活動過程就像是一場歡樂的寫作同樂會，師生們反應熱烈，拋出各種天馬行空的想法，體驗閱讀與寫作的快樂學習！