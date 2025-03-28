離島急救援！澎湖南海之星變身醫療船　凌天救護員助後送

▲海陸接力救援！澎湖南海之星2號急送消化道出血患者就醫。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）
記者郭世賢／澎湖報導
澎湖縣政府南海交通船南海之星2號，平日負責離島交通運輸，遇緊急狀況也能迅速轉換為醫療船。今（28日）承載1名腸胃出血病患，從望安直送馬公，並由澎湖縣政府消防局派遣救護車於岸邊等候，澎湖駐地醫療直昇機轉診服務中心主任陳萬昇適巧經過，也主動加入救援行列。
根據澎湖縣政府消防局調查，71歲許姓男子因消化道出血，由望安衛生所轉報，意識清楚，未達空中後送標準，因此改由南海之星2號運送。許男坐輪椅搭乘該船，望安衛生所派遣護士攜帶氧氣桶、點滴等急救醫療用品隨行。
▲醫護隨船、消防待命！澎湖離島病患緊急後送馬公。
當日15時30分，南海之星2號在望安潭門港接運病患，載運176名旅客，於16時20分抵達馬公港碼頭。消防局救護車已在碼頭待命，迅速接駁病患送往三軍總醫院澎湖分院，順利完成後送任務，展現交通船兼具醫療救護功能，守護離島居民健康。
值得一提的是，澎湖駐地醫療直昇機轉診服務中心主任陳萬昇，當時適巧駕車經過馬公港，見救護車停靠，憑藉職業敏感度立即停車查看，發現病患後送狀況後，主動上前協助，順利將病患從交通船轉送至救護車，成功扮演「馬路救護小天使」角色，展現醫護專業與熱忱。
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