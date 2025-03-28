離島急救援！澎湖南海之星變身醫療船　凌天救護員助後送

雖然平常都說要多吃未精緻澱粉，其中的膳食纖維可以幫助延緩血糖上升，維生素、礦物質也相對精緻澱粉更豐富，但精緻澱粉仍有它的優勢，例如身體虛弱、腸胃敏感、運動後或是做大腸鏡檢前，精緻澱粉會是你的好朋友，比如白吐司、白飯、清粥等，如果是運動後，吃澱粉更不需要感到罪惡，因為身體會傾向回補肝醣而非脂肪儲存，當然輕度運動或中度運動會有差別！