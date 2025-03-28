批黃子佼日子很滋潤　媒體人嘆「有一股強大力量」在保護他

▲黃子佼僅部分認罪。（資料照／記者吳銘峯攝）

記者曾筠淇／綜合報導

黃子佼日前被查出，他不只是偷拍論壇「創意私房」的高級會員，還持有2259部未成年者的性影像，不過他出庭時，僅部分認罪。資深媒體人黃智賢在臉書發文拋問，「誰在保護黃子佼？」她也認為，黃子佼的日子還是過得很滋潤。

黃智賢在臉書粉專上發文拋問，「誰在保護黃子佼？」黃子佼之前說，他買這些影片是為了紓壓，但是在這些影片中，最小的受害兒童10歲，黃子佼買了、觀看了，然後說「看兒童被性侵性剝削，可以紓壓。」讓黃智賢不禁直呼，「這是人？」

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接著黃智賢提到，黃子佼是「可以點餐」的高級會員，當然要讓他沒辦法再重回娛樂業，而且，更要讓「無數的黃子佼」都被判重罪，因為這就是教唆殺人一樣，都是犯罪的一環，甚至是發動者之一。只是黃智賢最後也說，現在似乎有一股很強大的力量在保護黃子佼，從娛樂圈到司法界，都有莫名的影響力，黃子佼的日子依舊過得很滋潤。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「真的不行，公眾人物道德標準也要有」、「台灣演藝圈對藝人的道德標準要求實在太低了」、「什麼紓壓方式可以付費教唆犯罪？藉口有夠爛」、「都已經可以到點餐的等級，絕對不是說舒壓兩個字就可以輕鬆帶過的」。