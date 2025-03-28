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大陸 大陸焦點 特派現場

27歲「警校正妹」當泰山陪爬！　主打女友式陪伴…年入136萬元

▲▼警花陪爬泰山。（圖／翻攝自九派新聞）

▲大田田去年9月開始當「陪爬」。（圖／翻攝自九派新聞）

記者廖翊慈／綜合報導

中國大陸一名27歲的警校畢業正妹大田田（化名）日前因陪爬泰山的宣傳在陸網上爆紅。大田田表示，自己的陪爬風格，主打女友式陪伴，個性活潑，與顧客同進退，一個月收入約為2至3萬元（人民幣，下同）， 一年可超30萬元（約台幣136萬元）。

據《九派新聞》報導，大田田表示，她去年9月成為泰山職業陪爬人。她所在的團隊定價為日爬699元、夜爬799元，她平均每天接1到2單陪爬，一單約8到12小時，「一直爬山非常消耗體力，有時候只睡三小時，有一次連著接了六個單，膝蓋痛得沒法彎曲。」

▲▼警花陪爬泰山。（圖／翻攝自九派新聞）

▲▼警花陪爬泰山。（圖／翻攝自九派新聞）

▲大田田的陪爬介紹。（圖／翻攝自九派新聞）

她表示，透過爬山過程中跟人不斷交流，她更能了解別人豐富多彩的生活，探索外面的世界，儘管工作辛苦，卻能樂在其中，「我從小體能就好，一直堅持跑步，後來去讀警校，經過了系統訓練，工作後也接觸過中小學生體能拓展活動，帶過中學、高中的軍訓。」

大田田介紹陪爬內容，「陪客戶爬山，跟他們聊天，提供情緒價值，幫他們拍好看的登山照片和短影音，提供登山裝備、行動電源、衛生紙、音響、拍照道具等，爬山路上能用到的東西我都能帶。」

▲▼警花陪爬泰山。（圖／翻攝自九派新聞）

▲▼警花陪爬泰山。（圖／翻攝自九派新聞）

▲▼警花陪爬泰山。（圖／翻攝自九派新聞）

▲大田田陪爬時，會幫顧客拍照錄影。（圖／翻攝自九派新聞，上同）

對於體力負荷問題，大田田說道，「睡得少的時候登山會很睏，前段時間爬得太頻繁，膝蓋也很痛，那幾天我連著四個夜爬，白天又接了兩個日爬，6單下來我膝蓋就痛得蹲不下了，像我這麼拼命爬，爬不了多久，也就一兩年，陪爬是我用來過渡的工作。」

她也坦言，這個行業超越了單純的體力勞動，更傾向於提供情緒價值和心理陪伴，「首先在體力上，我們是客戶的爬山火夥伴，尤其是男性客戶會有好勝心、攀比心，他覺得『陪爬』體力這麼好，爬得這麼快，我也不能落後，所以就會克服懶惰心理去登頂；第二點是提供情緒價值，如果他一個人來的，路上沒有人跟他說話聊天，他會覺得爬山的過程枯燥無聊，但是多了我們就不會，好像聊著聊著輕輕鬆鬆就登頂了。」

她還說道，「我聽到最好的評價就是，『加個微信，下次來還找你』，這對我來說是很大的認可，還有人誇我拍照技術好，個性開朗，提供情緒價值到位，或誇我的體能，說『真爬不過我』，收到這些評價我都很開心。」

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