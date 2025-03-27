國軍桌曆正妹士官出事了！為幫阿姨助選　變幽靈人口慘被判刑

▲胡姓女士官曾登上國軍形象桌曆。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

曾登上國軍桌曆的胡姓女士官2022年間在屏東服役時，因涉嫌為了幫阿姨助選，將自己的戶口遷入空戶當幽靈人口，企圖影響選舉，遭屏東地院依違反《選罷法》判處有期徒刑6個月，得易科罰金，並褫奪公權2年，全案上訴後，高雄高分院駁回，維持原判。

判決指出，2022年屏東縣佳冬鄉賴家村村長選舉，胡姓女士官的阿姨王姓女子有意參選，胡姓士官為助其順利當選，於當年4月29日陪同王女至枋寮戶政事務所，將戶籍由高雄市仁武區遷入選區，但實際上並未居住於該地，屏東地檢署調查選舉案件時，發現胡女涉及充當「幽靈人口」，依法提起公訴。

一審屏東地院依違反《選舉罷免法》，判處胡女6個月徒刑，可易科罰金，每日折算1000元，並褫奪公權2年。胡女不服上訴，辯稱遷戶籍是為了符合軍中外宿資格，並不知阿姨參選，否認犯罪。

高雄高分院審理後認為，胡女承認從未居住於賴家村，而她先前申請軍中外宿的住址仍在仁武區，與其辯詞不符，難以採信，因此駁回上訴，維持原判，全案仍可上訴。

據了解，胡女因外型清秀亮麗，曾擔任軍方形象代言人登上桌曆，但案發後已申請退役。