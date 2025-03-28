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以為是紅豆！　19歲男「誤食20幾顆相思子」險喪命

（圖／翻攝自X平台／NatureNews Africa）

▲雞母珠（又名相思子）。（圖／翻攝自X平台／NatureNews Africa）

圖文／CTWANT

中國大陸19歲男子小曾（化名）近日在誤食20餘顆雞母珠（又名相思子）後，出現頭暈、耳鳴、胃痛、噁心嘔吐等多種症狀，隨後被送往成都市第五人民重症醫學科救治，並診斷為急性腎損傷，所幸經過緊急救治後脫離生命危險。

據《紅星新聞》的報導，小曾有收集各類植物的習慣，看到相思子色彩鮮豔就購買了一些，但他不知道相思子是一種有毒植物，以為只是普通可食用豆類。事發當天，小曾感到十分飢餓，就一口氣吃了20幾顆相思子。沒想到過半小時後，小曾便開始頭暈、耳鳴，隨即被送往成都市人民醫院急診就診。

急診醫學科醫師經過仔細詢問和查看小曾所食用豆類的照片後，發現小曾吃的是有毒植物，立即判斷小曾是植物類食物中毒，並予以洗胃、補液、完善肝腎功能檢查，還請重症醫學科緊急會診，最終被收入重症醫學科進行監護治療。經過洗胃導瀉、補液擴容、抑酸護胃、血液灌流、維持內環境等治療後，小曾脫離生命危險順利出院。

成都市人民醫院重症醫學科專家提醒，相思子非食用紅豆，從外觀上可將2者區分。相思子表面紅色，種臍周圍呈烏黑色，而紅豆的種子為紅色，形狀較小，種臍呈白色。相思子的種子如果被咀嚼，毒素會迅速釋放，進入消化道，引起中毒；如果皮膚有破損或傷口，相思子毒素可以通過皮膚進入體內，引起中毒。因此不要採摘、把玩不明植物種子，若誤食，應立即催吐並保留樣本及送醫。

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