「木瓜牛奶店員」月薪震驚護理師！她領35K哭了：工作包山包海

▲護理人員工作內容繁重、薪資偏低，引發基層人員離職潮。（示意圖／報系資料照）

文／CTWANT

急診雍塞問題未解，醫護過勞、待遇不佳等問題也遲未改善，引發護理人員離職潮。衛福部日前公開護理薪資，依年資不同分級，薪水介於5至8萬區間，數據遠高於實際薪資，引來基層人員怒火。昨（27）日一名護理人員在臉書社團貼出「木瓜牛奶正職服務人員」的職缺，月薪高達52K，對比自身行業的薪資感嘆「早知道國中畢業就去搖木瓜牛奶了。」

一名護理師在臉書社團「匿名2公社」上發文抱怨，他表示護理師辛辛苦苦在學校所學，掌握人命安全，工作內容包山包海，包含護病比、超時責任制、安撫病患情緒，大學畢業起薪才35k，花錢花時間去補個碩士文憑入職也才38k。

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原PO貼出一則求職網徵才廣告，上面寫著「木瓜牛奶店」的正職服務人員職缺，開出月薪52K，地點在新北市三重區，薪資遠高於剛入職的護理人員，令原PO感嘆「早知道國中畢業就去搖木瓜牛奶了。」

對此，網友們紛紛表示，「不要做一行怨一行，每個行業，都有心酸和樂趣」、「妳只是為自己當初選錯科系買單，現在去搖木瓜牛奶也來的及吧」、「沒錯唷…有輪班才有45000起…」、「怎麼不苦讀去當老師，52000只是老師起薪啊！加個導師費、超鐘點就破 60000。」

▲護理師感嘆木瓜牛奶店員薪資都比他高。（圖／匿名2公社臉書）

一名大腸直腸外科醫師日前在臉書粉專「酷勒客-Clerk的路障生活的貼文」發文指出，前幾天在開刀房和護理師閒聊，對方說鼎泰豐的洗碗工薪水比他們還高，而且還不用值大夜班，醫師一查之下才發現這殘酷事實。

鼎泰豐在人力銀行上的徵才資訊上寫道，洗碗作業員的起薪約4萬3000元至4萬5000元。外科醫師感嘆，醫院護理師薪水真的太低、工時太長了，「請各位洗碗人員不要生氣，各行各業都應該要被尊敬，並拿到應得的薪水。」

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